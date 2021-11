Piloto agrede a azafata durante discusión por cubrebocas en California

Un piloto de la aerolínea Southwest agredió a una asistente de vuelo durante una discusión por el uso del cubrebocas en California, Estados Unidos.

Los dos trabajadores de la línea aérea se hospedaron en un hotel de San José, durante un viaje de trabajo. La noche del 18 de octubre ambos se reunieron en el bar del alojamiento, el cual no fue especificado por las autoridades.

Mientras platicaban en el bar, el piloto y la azafata comenzaron a discutir por la orden de usar mascarillas, como una de las medidas para enfrentar la pandemia de Covid-19.

El hombre ahora es acusado de los delitos de agresión y ataque violento, según informó el Departamento de Policía de San José, aunque no se especificó la forma en que agredió a la asistente de vuelo.

El caso ahora se encuentra en manos del fiscal del Distrito del condado de Santa Clara, en California, que ya citó al piloto para revisar los cargos penales.

Southwest suspendió al empleado mientras las autoridades terminan las investigaciones sobre la agresión, de acuerdo con el medio USA Today. El sindicato de asistentes de vuelo de la compañía indicó que apoyará a la víctima de acuerdo con la ley.

Attention passengers: Traveling without a mask is not an option. #FlyHealthy https://t.co/ULP4zCwEoG