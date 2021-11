Pista de patinaje y encendido del árbol de Navidad en Rockefeller Center (2021)

Las señales de que se acerca la Navidad cada vez son más visibles. Después de Halloween, la decoración de las plazas y lugares turísticos cambia por luces, árboles y motivos navideños.

En Nueva York, el primer anuncio de que la Navidad está a la vuelta de la esquina ya ocurrió: la pista de hielo The Rink del Rockefeller Center abrirá para el público desde el 6 de noviembre de 2021.

Patinar en The Rink es una de las actividades favoritas de los viajeros y podrán hacerlo todos los días de 9:00 de la mañana a la medianoche. La pista está ubicada en Rockefeller Plaza entre las calles 50 y 49 de la ciudad de Nueva York.

¿Cuánto cuestan los boletos para patinar en The Rink?

El costo de los boletos para patinar en la pista del Rockefeller Center inicia en los $20 dólares. Se compran en línea o en la taquilla de manera presencial.

¿Es necesario estar vacunado para patinar?

No es necesario estar vacunado contra el Covid-19 para patinar en The Rink porque es una actividad al aire libre y, según el mandato de la Ciudad de Nueva York, no es obligatorio presentar una prueba de vacunación. Mientras se está al aire libre se puede prescindir del cubrebocas. No obstante, se pide que los no vacunados usen mascarilla.

Lo que puedes hacer en la pista The Rink

1) Hay lecciones privadas de patinaje. Duran media hora y te ayudan a mantener el equilibrio y perder el miedo a caer.

2) También hay una escuela que da clases los sábados y domingos.

3) Te ayudan a organizar una pedida de matrimonio.

¿Cuándo se enciende el árbol de Navidad en Rockefeller Center?

El encendido del icónico árbol de Navidad de Rockefeller Center es el 1 de diciembre de 2021. A partir de entonces, se iluminará todos los días de diciembre durante las 24 horas del día. Lo encuentras en el número 30 de Rockefeller Plaza en Nueva York.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2021 es un abeto noruego de 79 pies de alto, 46 ​​pies de ancho y pesa 12 toneladas. Tiene aproximadamente 85 años y proviene de Oneonta, Nueva York.

Hay más de 50,000 luces LED multicolores en aproximadamente 8 km de cable. La estrella que corona la cima fue diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind en 2018 y está hecha con cristales Swarovski por lo que pesa aproximadamente 408.23 kg y presenta 70 picos cubiertos por 3 millones de cristales.