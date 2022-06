¿Por qué desaparecerán las bodas oficiadas por Elvis en Las Vegas?

¡Adiós a ‘El Rey’ en Las Vegas! Las capillas de la “Ciudad del Pecado” ya no podrán ofrecer bodas oficiadas por un imitador de Elvis Presley.

Authentic Brands Group, empresa que controla el nombre y la imagen del cantante, envió un aviso a todas las capillas de Las Vegas para que dejen usar a Elvis en las ceremonias.

De acuerdo con Las Vegas Review-Journal, la compañía mandó los avisos a principios de mayo para que se terminen las bodas de inmediato.

La empresa señaló que la prohibición abarca el nombre, imagen, voz y otros elementos vinculados con la personalidad de Presley. Además, la marca protegida incluye a Elvis, Elvis Presley y el "Rey del Rock and Roll".

Si las capillas violan esta disposición, Authentic Brands Group advirtió que emprenderá acciones legales.

Los operadores de las capillas temen el impacto que esto tendrá en la cantidad de personas que acudirán a casarse a Las Vegas, especialmente cuando siguen en recuperación después de las restricciones ordenadas por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con las autoridades de Las Vegas, las bodas que se realizan en la ciudad generan una derrama económica de 2 mil millones de dólares en la ciudad cada año.

En The Little Las Vegas Chapel las bodas tienen precios desde los 260 hasta los 661 dólares por ceremonia. Mientras en The Elvis Wedding Chapel los paquetes de ceremonias van de los 475 a los mil 800 dólares.

Las empresas temen que al perder la imagen de Elvis Presley las bodas ceremonias deban de bajar sus precios y que las personas ya no acudan a Las Vegas para casarse, lo que terminaría con el sustento de cientos de personas.

La prohibición también afecta a las ceremonias que fueron reservadas meses atrás con la imagen del cantante y ahora se llevan una gran decepción al no tenerlo.

El mes pasado, la socialité Kourtney Kardashian y el músico Travis Barker acudieron a Las Vegas para tener una boda no vinculante oficiada por Elvis.