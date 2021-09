¿Por qué no se pueden abrir las ventanas de los hoteles de Las Vegas?

Las Vegas es una de las ciudades turísticas de Estados Unidos con más hoteles en su haber y como consecuencia una de las que más tiene habitaciones.

De acuerdo con Reference, la ciudad tiene poco más de 152 mil 275 habitaciones de diferentes tipos, tamaños y precios repartidas en un total de 355 hoteles, los cuales se están multiplicando con las nuevas edificaciones que abrirán en los próximos años.

Sobre el popular Strip hay más de 62 mil habitaciones, muchas de ellas en los 15 hoteles más grandes del mundo.

Pero esto no es la única particularidad que tiene Las Vegas en cuanto a hospedaje se trata. Y es que de estas miles de habitaciones muy pocas son las que tienen ventanas que se pueden abrir normalmente.

Aunque parezca extraño, una gran cantidad de hoteles de la Ciudad del Pecado prohíben abrir las ventanas, incluso las sellan para que no se abran jamás; hay otros complejos que permiten abrirlas pero apenas unos centímetros.

En la popular cinta ¿Qué pasó ayer? o Hangover, grabada en esta ciudad, se menciona que las ventanas de los hoteles no se abren, pero ¿por qué?

De acuerdo con un artículo de Inverse sobre el tiroteo en Las Vegas de 2017, las ventanas de los grandes complejos hoteleros son selladas en su totalidad para evitar que se cuele la arena del desierto Mojave, ya que durante los veranos calurosos e inviernos ventosos es común que vuele polvo o escombros.

Para cubrir la necesidad de tener las habitaciones frescas y limpias durante las temporadas veraniegas, los hoteles normalmente regulan la temperatura interior con aire acondicionado controlado.

Pero esta no es la única razón. Según un informe de CBS sobre las altas tasas de suicidios en Las Vegas llamado La Capital del Suicidio de América, la ciudad ha sido durante décadas el lugar elegido de miles de personas que deciden terminar con su vida cada año.

Es por ello que los complejos han decidido protegerse y proteger a sus huéspedes potencialmente suicidas con las ventanas selladas en su totalidad.

Fue justo en 2017 que los complejos hoteleros reforzaron la seguridad de sus ventanas ya que desde el piso 32 del Mandalay Bay un hombre abrió fuego durante un festival de música en la parte inferior del hotel.

Más de 400 personas resultaron heridas y 50 murieron; el sospechoso, identificado como Stephen Paddock, fue encontrado muerto en el mismo piso. Según las investigaciones, el hombre rompió algunas ventanas del piso 32 para poder disparar desde lo alto.

