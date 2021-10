Precios, horarios y costos de Top Of The Rock en Nueva York

La ciudad de Nueva York tiene un sinfín de atracciones para disfrutar de las impresionantes e imponentes vistas que ofrece desde lo más alto de sus icónicos rascacielos.

Una de ellas es la plataforma de observación Top Of The Rock, ubicado en el piso 70 del Rockefeller Center.

Este lugar ofrece algunas de las mejores vistas de 360° de la ciudad y su horizonte.

Originalmente abrió al público en 1933, pero fue cerrado en 1986. Durante los años que permaneció cerrado fue sometido a varias renovaciones y mejoras para volver a recibir a los turistas en 2005.

¿Qué ver en Top Of The Rock?

Hoy en día Top Of The Rock se trata de un observatorio de seis niveles en lo alto del Art Deco 30 Rockefeller Plaza; las cubiertas superiores se encuentran a 850 pies sobre el nivel de la calle.

Algunas de las vistas que ofrece influyen el edificio Chrysler, el Puente de Brooklyn, Central Park y los ríos Hudson y East, el Empire State Building, así como el One World Trade Center.

En toda la plataforma hay asientos para disfrutar de las vistas con toda las comodidades, miradores y barandales de cristales para ofrecer vistas completas.

Consejos para visitar Top Of The Rock

El mejor momento para visitar la atracción depende del clima, por lo general cuando se siente frío a nivel de la calle, en la plataforma el aire hace que el clima se sienta aún más frío.

Hablando de la mejor hora del día para subir al observatorio, el atardecer parece ser el momento ideal, ya que se puede apreciar al sol bajar por el horizonte hasta que llega la noche con su marea de luces en todos sus edificios.

Top Of The Rock tiene un área cubierta, pero despejada para no perderse ni un detalle de la ciudad. Es ideal para las temporadas de frío.

¿Cuánto cuesta visitar el Top Of The Rock?

- Visitar la plataforma de observación cuesta $40 para adulto, $34 dólares para niños de 6 a 12 años y $38 para mayores de 60 años.

- Como la puesta de sol es el momento más visitado, las entradas cuestan $10 dólares adicionales al precio base. Es necesario indicar en la taquilla física u online la hora específica de visita.

- La entrada VIP cuesta $95 dólares.

- El pase exprés $65.

- El tour por el Rockefeller Center $27.

- Entradas combinadas (plataforma y Rockefeller Center) $56 dólares.

Horas de operación del Top Of The Rock

Top Of The Rock abre todos los días de 10 am a 10 pm. La última entrada, que es cuando sube el último ascensor, es a las 9:10 pm.

