Precios, horarios y todo lo que debes saber de Orlando Eye

Conocido como The Wheel en Icon Park, el Orlando Eye es una de las principales y más altas atracciones que tiene Florida para ofrecer a sus millones de turistas nacionales e internacionales que recibe cada año.

Se trata de una rueda de la fortuna que gira por encima de la capital del estado, ofreciendo algunas de las mejores vistas del horizonte, incluidas las vistas a los parques temáticos estelares de la ciudad de Orlando.

La rueda de observación mide 400 metros de altura y cada viaje dentro de sus cabinas de cristal dura 18 minutos, por lo que es una buena oportunidad y atracción ideal para apreciar la ciudad de forma original.

The Wheel fue inaugurada en 2015 con el nombre de Orlando Eye, en su exterior cuenta con 64 mil luces LED que cambiar de color y que a su vez ofrecen espectáculos luminicentes únicos, hecho que llevan a la rueda a ser considerada “el faro más brillante del cielo de Orlando”, según describe el sitio de Icon Park.

¿Qué ver en Orlando Eye?

Desde las alturas de Orlando Eye o The Wheel, se puede apreciar los largos naturales de Gran Sandlake y el Pequeño Sandlake, así como de otros pequeños lagos dispersos en Orlando.

También se puede apreciar una vista general de Walt Disney World y sus cuatro parques, de Disney Springs e incluso de los espectáculos de fuegos artificiales nocturnos.

Otras atracciones que se pueden disfrutar desde las alturas son Universal Orlando y sus puntos de interés como The Wizarding World of Harry Potter, The Incredible Hulk Coaster, Volcano Bay y próximamente el Epic Universe Theme Park que se inaugurará en 2024.

En los alrededores de The Wheel, dentro y fuera del Icon Park, hay un sinfín de cosas qué hacer y lugares qué visitar, como decenas de restaurantes de todo tipo de cocina para todo de visitante, tiendas boutique, cafeterías, áreas de descanso, paseos en tren, salas de juego, bares con música en vivo y mucho más.

Dentro del complejo se encuentra el 7D Dark Ride Adventure con temática de zombies, el Orlando Star Flyer que se eleva a 450 pies de altura y acelera hasta 45 mph, el Slingshot que envía a los pasajeros a 40 pies de altura y Drop Tower que catapulta a los usuarios directamente a una torre de 430 pies a 100 mph.

En los alrededores se encuentran otros puntos de interés populares como el Amway Center, el International Drive, el Centro Espacial Kennedy y Legoland.

¿Cuánto cuesta subir al Orlando Eye?

El viaje cuesta $28 dólares, mientras que la entrada a Icon Park es completamente gratis. Cada atracción tiene sus tarifas individuales.

Icon Park ofrece una variedad de paquetes de boletos para los visitantes frecuentes. Dos de los principales son:

Icon Park Play Pass: Con este paquete los visitantes pueden ahorrar hasta 50 por ciento de descuento en todas las atracciones y obtener descuentos exclusivos para compras y restaurantes.

Combo Attractions: El paquete de atracciones combinadas permite agregar dos o tres atracciones por una fracción del precio.

Para hacer las reservaciones o comprar los paquetes, es necesario visitar iconparkorlando.com.

Ubicación y horario

Icon Park y el Orlando Eye se encuentran en 8375 International Drive (I-Drive) en Orlando, Florida, Estados Unidos.

The Wheel u Orlando Eye funciona de domingo a jueves de 1 pm a 9 pm; viernes de 1 a 10 pm y los sábados de 1 a 9 pm.

Por su parte, el complejo abre de domingo a jueves de 12 pm a 10 pm, viernes y sábados de 12 a 11 pm.

No te pierdas de las últimas noticias de Vive Usa en Google News, síguenos aquí