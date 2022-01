Las tarifas de vuelos nacionales e internacionales están por aumentar y llegar a los niveles que tenían en 2019 en Estados Unidos, según estima un reporte de consumidores aéreos del sitio especializado Hopper.

De acuerdo con los especialistas, los precios de viajes aéreos están en mínimos históricos en enero, especialmente para los traslados internacionales.

Los expertos prevén que los costos de los boletos de avión dentro de la Unión Americana aumenten 7 por ciento durante cada mes hasta llegar a junio. Un vuelo redondo que actualmente cuesta 234 dólares podría llegar a los 315 dólares a mediados de año.

El incremento más alto se espera en marzo, y en abril las tarifas estarían a los niveles de 2019, antes de las afectaciones en los vuelos causadas por la pandemia de Covid-19.

En cuanto a los viajes internacionales desde Estados Unidos, un boleto redondo que cuesta 649 dólares en enero, a mediados de 2022 llegaría a los 830 dólares. Hopper estima que las tarifas incrementarán 5 por ciento cada mes hasta llegar a junio y el aumento más relevante se dará entre enero y marzo.

Vuelos dentro de Estados Unidos

- Enero: 234 dólares (4,815 MXN).

- Febrero: 254 dólares (5,227 MXN).

- Marzo: 281 dólares (5,782 MXN).

- Abril: 297 dólares (6,111 MXN).

- Mayo: 315 dólares (6,482 MXN).

- Junio: 315 dólares (6,482 MXN).

Viajes de Estados Unidos a destinos internacionales

- Enero: 648 dólares (13,332 MXN).

- Febrero: 701 dólares (14,422 MXN).

- Marzo: 742 dólares (15,266 MXN).

- Abril: 780 dólares (16,048 MXN).

- Mayo: 823 dólares (16,932 MXN).

- Junio: 831 dólares (17,097 MXN).

Los especialistas argumentan que el aumento en los precios estará motivado por el incremento en el costo del combustible para aviones, que ya rebasó los niveles de 2019.

Las tarifas más baratas se encuentran en enero por una baja en los viajes después de la temporada navideña y por el temor a la propagación a la variante ómicron, que aumentó los casos de Covid-19 en Estados Unidos y otros países.

Sin embargo, en cuanto la ola se estabilice, como ocurrió con la variante delta, la demanda se recuperará y los costos de vuelos irán al alza.

Para el primer semestre del año se prevé un aumento en la demanda de vuelos nacionales del 18 de febrero a mediados de marzo. En viajes internacionales se espera a partir de mediados de marzo.

