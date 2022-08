¿Qué hacer y dónde comer en los diferentes vecindarios de Los Ángeles?

Los Ángeles se puede descubrir a través de sus diversos vecindarios con muchas opciones para ver, hacer, comer, beber y experimentar a lo largo y ancho de esta capital californiana. Te compartimos algunas de las actividades más destacadas para aprovechar durante los próximos meses.

Centro de Los Ángeles

El festival musical Primavera Sound llegará a Los Ángeles por primera vez los próximos 16, 17 y 18 de septiembre en Los Angeles State Historic Park, con artistas y bandas principales como Lorde, Nin Inch Nails y los Arctic Monkeys, junto a otras como James Blake, Mitski, Clairo, Darkside, Khruangbin, Arca, Stereolab, Kim Gordon, entre otros más.

● Lugares destacados para comer y beber en la zona son: Abernethy’s; Asterid; Bike Shed Moto Co.; Camphor; Causita; De Buena Planta; Kodo; Polanco y Yangban Society.

Zona Este de L.A.

El Memorial Los Cinco Puntos se ubica en una pequeño espacio de forma triangular en el vecindario Boyle Heights de Los Ángeles, una maravilla en forma de obelisco con una base de granito y una punta de cobre. Por 75 años, los miembros de la comunidad se han reunido en este lugar para honrar a los veteranos mexicoamericanos de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. En este sitio se realiza una vigilia de 24 horas durante la víspera de cada Memorial Day, la cual concluye con una ceremonia en la que participan algunos líderes de la comunidad.

● Lugares destacados para comer y beber en la zona son: El Tepeyac Café; Los 5 Puntos y Moo’s Craft Barbecue.

Hollywood

El lugar perfecto para vivir la experiencia creativa de Vicent Van Gogh es la Immersive Van Gogh Exhibit, la cual alberga amplios espacios con coloridas proyecciones animadas de algunas de las piezas más conocidas de este artista, curado por Massimiliano Siccardi.

● Lugares destacados para comer y beber en la zona son: The Bourbon Room; Magari; Grandmaster Recorders; Mother Wolf y Ronnie’s Kitchen + Cocktails.

Sur de L.A.

La más reciente joya en términos deportivos en la ciudad de Los Ángeles es, sin duda alguna, el Sofi Stadium, un complejo deportivo y de entretenimiento, hogar actual de los equipos de la NFL, Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers, siendo la sede del Super Bowl LVI el pasado febrero. El venue también se convertirá en el escenario para increíbles conciertos protagonizados por artistas como Mötley Crüe, Def Leppard, Poison and Joan Jett (27 de agosto), The Weeknd (3 de septiembre) y Bad Bunny (el 30 de septiembre y el 1 de octubre), así como sede de WrestleMania 39 (abril 1 y 2 de 2023)

● Lugares destacados para comer y beber en la zona: Delicious at the Dunbar; Harold & Belle’s y Hotville Chicken.

The Valley

En los emblemáticos sitios de filmación en Burbank, el Warner Bros. Studio Tour Hollywood se amplía con nuevas experiencias totalmente interactivas, las cuales llevarán a los fans del entretenimiento al detrás de escenas de sus películas y series favoritas. Entre las más destacadas se encuentran visitas a sets, exhibiciones de trajes y disfraces, utilería y muchas cosas más provenientes de populares franquicias como Harry Potter y The Dark Knight, así como sets de programas como Friends y Big Bang Theory.

● Lugares destacados para comer y beber en la zona: Brent’s Deli; Casa Vega; Northridge Eats y Pasta|Bar.

Lado Oeste

También conocido como Sawtelle Japantown, es popular por sus tiendas y restaurantes japoneses, alberga lo mejor de Tokio en Estados Unidos, como la famosa pizza napolitana estilo Tokio, Pizzeria Sei. El nombre se refiere tanto al restaurante Seirinkan en la capital japonesa, el cual ha popularizado este estilo de comida, y al término italiano para el número 6, ya que cada una se divide en esa cantidad.

● Otros lugares destacados para comer y beber en la zona: Nusr-Et Steakhouse; Tatel y Tuk Tuk Thai.

Regiones vecinas

En el Riverside County se encuentra el Cheech Marin Center for Chicano Art & Culture, espacio que celebra la vibrante y única cultura chicana del sur de California, mostrando las vivencias e imaginario mexicoamericanas a través de pinturas, esculturas, fotografías y video. Dentro de la exposición inaugural, se exhiben algunas de las piezas propiedad del actor Cheech Marin, una historia visual de la pasión e impulso que convirtió a Marin en uno de los principales coleccionistas de arte chicano.

● Para una experiencia Chicana completa, conoce estas opciones para comer: Las Campanas Tequila Bar at Mission Inn; Fire Up Grill y Meximundo by Juan Quiroz