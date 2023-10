Si te gusta conocer atracciones a tu tiempo o te gusta la comodidad al viajar, una de las mejores formas de recorrer Estados Unidos es en automóvil. Una opción para no llevar el tuyo en una larga travesía es rentar un vehículo, así que te decimos los requisitos y el proceso que debes realizar.

Algunos turistas tienen dudas sobre su pueden manejar en la Unión Americana sin una licencia de manejo emitida en el país o si es muy complicado rentar un carro.

Existe un permiso de conducir internacional con el que se puede manejar en los más de 150 países que firmaron el convenio de la ONU sobre seguridad vial. Con este documento puedes manejar en Estados Unidos durante estancias largas.

Sin embargo, si tu viaje por Estados Unidos durará unas semanas no es necesario que tramites el permiso internacional.

¿Se puede manejar en Estados Unidos con licencia de manejo mexicana?





En la Unión Americana se permite que los mexicanos conduzcan vehículos motorizados con una licencia de conducir emitida en su país de origen.

Si planeas una estancia corta en Estados Unidos, no tendrás ningún problema de llevar tu licencia mexicana y los oficiales de Policía de Tránsito del territorio la toman como válida.

No obstante, la licencia debe de estar vigente y ser válida en México, para que las autoridades en la Unión Americana la tomen en cuenta.

Además, la licencia de manejo emitida en México también es admitida por las empresas de renta de automóviles en Estados Unidos.





Requisitos para rentar un carro en Estados Unidos





Para alquilar un vehículo en la Unión Americana hay varias empresas a las que puedes acudir, como Hertz, Avis, Alamo, Thrifty, Budget, Dollar, Payless, Enterprise, entre otros.

Todas las compañías tienen un sitio web en el que puedes realizar cotizaciones de acuerdo a las fechas en que rentarás el auto y el modelo que requieres. También puedes reservar un vehículo para no correr el riesgo de que no tengan disponibles cuando lo requieras,

Toma en cuenta que no siempre te darán exactamente el vehículo que reservaste, pero procurarán darte uno de la misma categoría.

Al adelantar el proceso por internet sólo te pedirán tu nombre, correo electrónico y teléfono, así como la ubicación y a hora en que planeas recoger el carro y devolverlo.

Sin embargo, al llegar al mostrador para recoger el vehículo, la compañía te pedirá que cumplas con los siguientes requisitos:

- Tener una licencia de conducir vigente y válida en Estados Unidos (puede haber sido emitida en México).

- Ser mayor de 25 años de edad.

- Presentar una tarjeta de crédito o débito para realizar el cargo de la renta. No se permite pagar en efectivo.

- Si tendrás un conductor adicional tendrá que tener una licencia válida y vigente y debes pagar una tarifa adicional.





Tips para alquilar un auto en Estados Unidos





- Cotiza precios en varias compañías para encontrar la opción más económica.

- Usa siempre tarjeta de crédito, ya que con tarjeta de débito la tarifa de depósito incremente.

- Contrata los seguros y servicios para el auto que requieras, pero no caigas en la trampa de comprar lo que no vas a ocupar, como un asiento para niños si no viajas con menores.

- Adquirir el servicio de gasolina podría ahorrarte tiempo, pero podrías pagar menos al llenar el tanque por tu cuenta.

- Selecciona el modelo de carro que se ajuste a tus necesidades y no contrates una camioneta o auto lujoso si no lo requieres.

- No ensucies el vehículo y ten cuidado de los detalles exteriores, pues las tarifas que cobran las empresas por cualquier desperfecto suelen ser muy altas.