¿Qué se sabe sobre la cuarentena al viajar a Estados Unidos?

El presidente Joe Biden firmó una orden ejecutiva que exige a todos los pasajeros de avión presentar una prueba de Covid-19 negativa antes de abordar su vuelo a Estados Unidos. Esta medida entra en vigor el 26 de enero de 2021.

La orden también requiere que los viajeros permanezcan en cuarentena o aislamiento a su llegada a Estados Unidos. Por el momento, esta petición incluye "los períodos recomendados de cuarentena" dictados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

El cumplimiento de una cuarentena al arribar a Estados Unidos ha despertado diversas reacciones entre la población. Viajeros muestran su angustia por dónde pasarán la cuarentena o si vale la pena viajar a la Unión Americana cuando deberán permanecer encerrados algunos días.

U.S. citizens and LPRs are not exempt from the negative COVID-19 viral test requirement. All persons attempting to enter the US must present a negative COVID-19 test taken within 3 days of when their flight departs. pic.twitter.com/P2CS8jnPfK