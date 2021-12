¿Quién dice que no hay nieve en Arizona? Disfruta sus resorts de esquí

Bienvenidos de regreso todos los visitantes que, desde el pasado 8 de noviembre, ya pueden volver a Arizona por vía terrestre, siempre y cuando, como lo saben, cuenten con su esquema de vacunación completo y los certificados respectivos, además de su pasaporte, visa, prueba de antígenos vigente y, por supuesto, unas tremendas ganas de pasarlo bien.

Dicho lo anterior, vámonos de lleno al invierno. ¿Quién dice que no hay nieve en Arizona? Si bien el estado del Gran Cañón es conocido por sus desiertos, Arizona podría sorprenderte con sus ofertas de montañas nevadas que, lo sabemos, muchos ni se imaginaban.

Contamos con tres estaciones de esquí en todo el estado, desarrolladas para los amantes de los deportes invernales como el esquí sobre nieve o el snowboard. Además, hay muchas áreas naturalmente cubiertas de nieve perfectas para el esquí de fondo -o a campo traviesa- y las raquetas de nieve. En esta temporada, prepárate para un clima fresco y soleado. Y, si quieres la mejor noticia: consulta tarifas; estamos seguros que podrás ahorrar mucho al practicar estos deportes en Arizona, pues su costo es menor al de otros destinos más conocidos.

Sunrise Park Resort

En el corazón de las White Mountains (Montañas Blancas) de Arizona, Sunrise Park Resort es un paraíso recreativo integrado por tres montañas que ofrecen algunos de los mejores lugares para esquiar en el oeste de los Estados Unidos. Hablamos de 65 pistas para esquiadores de cualquier nivel, así como una zona de snowboard separada, pistas de esquí de fondo y la zona especial para niños "ski-wee".

Reserva oportunamente en el Sunrise Hotel & Summit Restaurant, abierto todo el año, que cuenta con 96 habitaciones, restaurantes, una piscina cubierta e hidromasaje, así como un salón y una sala de juegos. Aquí podrás aprovechar los grandes espacios al aire libre para esquiar, andar en bicicleta de montaña, o simplemente reconectarte con la naturaleza.

Por si todo esto fuera poco, el Sunrise Park Resort es propiedad de la tribu Apache White Mountain, con lo que, además, podrás conocer más y aprender sobre el legado de las 22 tribus nativas que, no es por presumir, en Arizona son las más numerosas de los Estados Unidos.

Se prevé la apertura de la temporada el día 10 de diciembre.

¿Dónde está?

160 Arizona 273, Greer, Arizona 85927

Horarios:

9 a.m.-4 p.m.

Mount Lemmon

Lo dicho. Cuando pensamos en Arizona y, especialmente en Tucson, pocas personas lo asocian a nieve o esquí. Lo obvio son los cactus, el desierto y las serpientes cabeza de diamante. Sin embargo, el área de Santa Catalina alberga Mount Lemmon, el área de esquí más al sur de los Estados Unidos, cuya cima es de 2,790 metros SNM.

Aquí, las pistas de esquí suelen estar abiertas desde mediados de diciembre hasta principios de abril, en función, claro, del clima invernal y las nevadas.

Mount Lemmon está a casi una hora de Tucson y sus soleados resorts. Ahora imagínate que, por la mañana, te vas a jugar golf o a nadar en Tucson, y luego a esquiar en la nieve de Ski Valley. ¡Todo en el mismo día!

En el Mt. Lemmon Ski Valley podrás rentar equipo, recibir cursos, comer en el restaurante Iron Door, o comprarte algo en el snack bar o en la tienda de regalos. Si no quieres regresar hasta Tucson, podrás pasar la noche en el pueblo cercano de Summerhaven. El lift está en funcionamiento todo el año y te llevará a un mirador desde el que podrás disfrutar las vistas de las Santa Catalinas, la ciudad de Tucson, el Valle de San Pedro, las formaciones rocosas y las montañas hacia Phoenix. Sin duda alguna, se trata de un lugar popular para visitar en cualquier época del año.

¿Dónde está?

CORONADO NATIONAL FOREST, 10300 Ski Run Rd, Az, 85619

Horarios:

Entre semana: 10:30AM - 4:30PM Lu, Jue, Vier (Cerrado mar y mier)

Fin de Semana: 9:00AM - 4:30PM

Arizona Snowbol Resort

Sin duda alguna, el Snowbowl es el más conocido de los tres resorts de Arizona, y se encuentra a menos de 30 minutos del centro de Flagstaff. ¿Pero, por qué el más conocido? Quizá porque, desde aquí, en la cima del Monte Humphreys, a casi 3,000 MSN, en un día despejado, podrás ver hasta el Borde Norte del Gran Cañón.

Los amantes de los deportes invernales, esquiadores, snowboardistas y apasionados de los paisajes invernales, podrán disfrutar más de 50 pistas, mientras que los inexpertos podrán tomar cursos de entre 2 y 4 horas, para que todos se sientan con la tranquilidad y confianza de lanzarse por las bajadas de los “Picos de San Francisco”. Si lo tuyo es el freestyle, hay tres espacios exclusivos para ti y tus amigos.

Arizona Snowbowl cuenta con un lift con Góndolas de última generación recién estrenado este año, que vale la pena tomar para disfrutar las vistas que, igual, te transportarán hasta las formaciones de Rocas Rojas en Sedona.

La temporada quedó formalmente abierta el pasado 24 de noviembre, por lo que nos encanta ya estar en posibilidades de darte la más cordial bienvenida para que practiques tu deporte favorito... o te diviertas aprendiéndolo.

Además de las opciones que te ofrece Flagstaff para alojarte, acordes a muy variados presupuestos, puedes también pensar en reservar en el Snowbowl Basecamp, más cercano a la diversión invernal que estás buscando.

¿Dónde está?

9300 North Snowbowl Road, Flagstaff, AZ 86001

Otras atracciones para tu viaje

Nos han dicho que sólo hablamos de lo famoso, lo destacado, lo extraordinario, pero no sobre muchas cosas que, sin dejar de ser increíbles o extraordinarias, no son tan famosas. Por eso, ya que estás en Arizona o pensando en venir a Arizona, te vamos a dejar los links de tres increíbles museos, en el Centro, el Sur y el Norte del Estado, para que aproveches tu visita y no digas que no te avisamos.

En la ciudad de Phoenix, indiscutiblemente, tienes que conocer el Museo de Instrumentos Musicales, el mejor museo del mundo en su tipo, con más de 8 mil instrumentos de todos los rincones y culturas del planeta. Sin exagerar, es extraordinario.

En Tucson, no puedes dejar de visitar el Museo Pima del Aire y del Espacio, y aprovechar que las temperaturas son más benévolas en esta temporada. Se trata de un gran “estacionamiento” de aviones en el desierto de Sonora/Arizona, la mayoría militares, entre los que destacan algunos presidenciales y, sin duda, los Boeing 747, 787 y 777.

Y ya que vimos que te interesa saber más de las culturas nativoamericanas, después de esquiar en Sunrise y convivir con los Apache, te proponemos el Museo del Norte de Arizona, en Flagstaff, que se encuentra en el trayecto hacia Snowbowl y en el que verás increíbles piezas de las diversas comunidades que habitan y han habitado en la región por cientos o miles de años.

Con información de Visit Arizona