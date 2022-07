¿Quién es la mujer que sirvió de inspiración para la 'Estatua de la Libertad'?

Quizá no hay un monumento más icónico en Estados Unidos que la Estatua de la Libertad en Nueva York. Por decenas de años, ha sido un punto de referencia para turistas e inmigrantes que llegan por barco a Liberty Island, al sur de Manhattan.

La libertad iluminando el mundo, nombre de la estatua, fue un regalo de amistad del pueblo de Francia a Estados Unidos y se reconoce como un símbolo universal de libertad y democracia.

Fue dedicada el 28 de octubre de 1886, aún como parte de las celebraciones del centenario de la Independencia. La tabla que sostiene Lady Liberty tiene inscrita la fecha de Independencia de Estados Unidos: IV de julio MDCCLXXVI (4 de julio de 1776).

Es obra del escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi. Pasó 10 años en París diseñando y creando la figura. La estructura interna fue diseñada por el ingeniero Alexandre Gustave Eiffel, sí el mismo que diseñó la Torre Eiffel.

La figura y rostro de la Estatua de la Libertad siempre han desatado preguntas sobre la mujer en quien se inspiró Frédéric Auguste Bartholdi para crearla.

El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos dice que, inicialmente, Bartholdi viajó con un grupo de embajadores culturales franceses para fotografiar obras de la antigüedad en Egipto e inspirarse en ellas, pues le gustaba el temple que tenía.

Bartholdi escribió: “Estos seres de granito, en su imperturbable majestad, parecen estar escuchando aún la más remota antigüedad. Su mirada amable e impasible parece ignorar el presente y fijarse en un futuro ilimitado”.

El primer boceto de la figura de la Estatua de la Libertad se inspiró en una fellah egipcia vestida con una túnica, pero fue rechazada por el Jedive Isma'il Pasha de Egipto. Su visión evolucionó hasta semejarse a una “diosa colosal”.

Las fuentes oficiales señalan que Bartholdi había estudiado las figuras de las esculturas clásicas y también se refleja en su trabajo.

Lo que más desata curiosidad en torno a la Estatua de la Libertad es el rostro. ¿Está inspirado en alguna mujer en específico? El Servicio de Parques Nacionales dice que la versión más aceptada es que el rostro de la Estatua de la Libertad está inspirado en Augusta Charlotte, la madre del escultor Frédéric Auguste Bartholdi.

Is the face of the #StatueofLiberty modeled after the artist’s mother, Charlotte Bartholdi? He never confirmed that fact, but what do you think? #art #ThursdayThoughts #NationalParkService #FindYourPark pic.twitter.com/fPbQ2EaT6s