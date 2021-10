¿Quiénes están exentos del requisito de vacunación para viajar a EU?

El gobierno de Estados Unidos solicitará que los viajeros internacionales estén completamente vacunados contra Covid-19 para permitir su acceso a partir de noviembre, pero algunos sectores estarán exentos de cumplir con este requisito.

La administración de Joe Biden únicamente admitirá a personas que se aplicaron una de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que actualmente descarta a los inoculados con las fórmulas de Cansino y Sputnik V.

La vacuna contra el coronavirus deberá presentarse tanto en los viajes aéreos como en los ingresos por puertos terrestres, justo cuando la Unión Americana reabra sus fronteras con México y Canadá.

En caso de no presentar un certificado de vacunación válido, las aerolíneas y los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) rechazarán al viajero.

El comprobante de vacunación contra Covid-19 deberá ser "emitido por una fuente oficial, por ejemplo, una agencia de salud pública o una agencia gubernamental, en el país donde se administró la vacuna", indicó la agencia de salud del viajero de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Este documento deberá incluir el nombre de la persona, el nombre de la vacuna y el número de dosis recibidas.

Quienes lleguen a través de un puerto terrestre únicamente deberán mostrar su certificado de vacunación, su visa y su pasaporte vigentes. Sin embargo, al arribar por avión, además de estos documentos también se solicitarán los resultados negativos de una prueba de Covid-19 realizada dentro de los tres días previos al despegue del vuelo.

The United States’ new international air travel policy, effective November 8, replaces the existing country-by-country restrictions, putting in place a consistent approach worldwide. https://t.co/oOT2DogVfv pic.twitter.com/Q6tXgWTRP9