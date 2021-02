¿Quiénes pueden ingresar a Estados Unidos sin prueba de Covid-19?

Desde el 26 de enero, el gobierno de Estados Unidos ordenó que todos los pasajeros que llegan a Estados Unidos por avión deben presentar un resultado negativo en la prueba de detección de Covid-19 o una constancia de recuperación de la enfermedad, si el viajero ya la padeció y superó.

La prueba de Covid-19 debe realizarse dentro de los 3 días previos al abordaje del avión. Si excede este número de días, no será válida.

Hay muy pocas excepciones a esta regla. Sin embargo, sí hay unas cuantas.

Ingresar a Estados Unidos sin prueba de Covid-19.

El Departamento de Estado señala que las siguientes personas pueden ingresar a Estados Unidos sin una prueba de Covid-19.

1) Los viajeros esenciales que viajan por la frontera terrestre no necesitan presentar una prueba. Recuerda que los viajes de turismo, ocio y compras por tierra no están permitidos.

2) Las autoridades no piden prueba de Covid-19 de bebés o menores de 2 años que viajan por avión.

3) Exenciones humanitarias limitadas que sólo se considerarán cuando el país de salida carece de la capacidad adecuada para realizar pruebas SARS-CoV-2 y no se puede cumplir con los requisitos para proporcionar una prueba viral dentro de tres (3 ) días naturales de salida, según informa el Departamento de Estado. No obstante, no hay exenciones disponibles a través de este proceso para las personas que dan positivo en la prueba.

Las personas crean que cumplen con los criterios para una exención deben comunicarse con la embajada o el consulado que atiende la ubicación desde la que planean partir y proporcionar la siguiente información.

“La embajada o el consulado enviará la solicitud al CDC para su consideración”.

1) Nombre (apellido / apellido, nombre de pila), número de pasaporte y nacionalidad.

2) Número de teléfono celular, incluido el código de país del pasajero.

3) Dirección de correo electrónico del pasajero.

4) Dirección de destino de EE. UU.

5) Fecha de salida.

6) Itinerario de vuelo, incluidos los vuelos de conexión.

7) Nombre del punto de contacto que envía en nombre del pasajero (s) (si corresponde).

8) Propósito del viaje a los EE. UU. (por qué se necesita un viaje urgente y cómo el viaje contribuirá a la salud y seguridad de los pasajeros).

9) Justificación de la exención de pruebas (por ejemplo, no hay pruebas disponibles, impacto en la salud y la seguridad).

10) Documentación que respalde la justificación de la renuncia a la prueba, si está disponible (por ejemplo, registros médicos u órdenes de evacuación médica).

Sí necesitan prueba de Covid-19 para ingresar a Estados Unidos

1) Todos los viajeros extranjeros mayores de 2 años que desean ingresar a Estados Unidos por avión.

2) Ciudadanos y residentes permanentes de Estados Unidos que viajan por avión.

3) La prueba se exige independientemente del estado de vacunación o presencia de anticuerpos.

4) Aplica para viajeros que sólo hacen vuelos de conexión.

Por instrucciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), las aerolíneas comenzaron a exigir una prueba negativa de Covid-19 a los viajeros que vuelen desde el extranjero hacia Estados Unidos a partir del 26 de enero de 2021.

Para ayudar a los viajeros, la Embajada de Estados Unidos en México publicó una lista con lugares donde hacen pruebas de Covid-19 en México. Da clic aquí para verla.