Reapertura de Universal Studios en California: fechas y restricciones

Luego de un año de cierre por la pandemia de Covid-19, el parque de atracciones Universal Studios Hollywood alista todo para reabrir sus puertas en California el próximo 16 de abril.

Los boletos saldrán a la venta a partir del próximo 8 de abril a través del sitio oficial del parque, aunque se tendrán limitaciones en el aforo para acatar los lineamientos sanitarios del estado durante la pandemia.

En la primera etapa de reapertura únicamente se permitirá el acceso a los residentes de California y como máximo podrán ingresar grupos de 10 personas que pertenezcan a tres hogares diferentes.

Al reanudar operaciones luego de un año de suspensión, Universal Hollywood se adelantará a uno de sus principales competidores, ya que Disneyland, en Anaheim, abrirá sus puertas hasta el 30 de abril.

Los visitantes podrán volver a disfrutar de atracciones como el Mundo Mágico de Harry Potter, el recorrido de “La Venganza de la Momia” y juegos de Mi Villano Favorito y King Kong.

También se reanudarán los tours por los estudios en los que se han filmado algunas de las películas más reconocidas de Universal, como Jaws.

We're officially reopening on April 16!



Park tickets will be available online only, starting April 8. At this time, theme park visits are limited to California residents. https://t.co/rjnJZiP4Go pic.twitter.com/hadhrhmiwy