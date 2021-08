Un perro fue rescatado en el estacionamiento de Walt Disney World Resort, en Florida, luego de que su dueño lo dejó encerrado mientras visitaba el parque temático.

El animal de raza bichón maltés se encontraba al interior del vehículo el lunes pasado, después de las 17:00 horas, en el estacionamiento del parque Disney’s Hollywood Studios.

Una turista escuchó el ladrido de la perra desde un vehículo y de inmediato se acercó a ella. Al observar el boleto del estacionamiento, la mujer se percató de que tenía las 11:48 horas como marca de entrada, así que el animal llevaba más de cinco horas completamente encerrado.

La visitante pidió ayuda a la Oficina del Sheriff del Condado de Orange, en Florida, para rescatar a la mascota.

“Comenzó a llorar y el personal de seguridad trató de sacarme, pero no pude, así que estacioné mi auto cerca para ver”, narró la turista en su cuenta de Facebook, de acuerdo con el periodista Parker Branton.

Al poco tiempo llegaron los oficiales del condado de Orange y elementos del Departamento de Bomberos de Reedy Creek, en Florida, para sacar al perro, con el apoyo de los trabajadores del estacionamiento de Disney World.

