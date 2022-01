Revelan los objetos más raros hallados en aeropuertos de EU en 2021

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) reveló la lista de los objetos más extraños que se encontraron en los filtros de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos durante el 2021.

Hay diversos artículos que no pueden ser llevados en el equipaje de mano al viajar en una aeronave, y otros que se prohíben en todo tipo de maletas.

En la mayoría de las ocasiones los artículos son retirados del equipaje de los viajeros y algunas veces también los hace acreedores de sanciones civiles, multas y hasta arrestos. Las sanciones civiles que impone la TSA pueden ser de hasta 13 mil 910 dólares por persona.

La multa por portar armas de fuego cargadas va de los 3 mil a los 10 mil dólares, más la referencia criminal en el historial del viajero.

Entre los objetos que no se permite subir en la maleta de mano se encuentran insecticidas en aerosol, municiones, hachas, cuchillos, cloro, pistolas, sacacorchos, dardos, entre otros artículos.

Pese a la información que publica la TSA, decenas de pasajeros llegan hasta los filtros de seguridad con cosas prohibidas y algunos sorprenden a los oficiales por su peculiaridad.

Un viajero intentó subir a un avión en el Aeropuerto Internacional Harrisburg, en Pensilvania, con una pequeña hacha con un mango de madera muy desgastado y un orificio en la esquina de la cuchilla.

Los oficiales determinaron que el objeto podría ser antiguo y muy usado, por el desgaste que presentaba.

Foto: TSA

En el Aeropuerto Internacional Syracuse Hancock, en Nueva York, una persona trató de llevar una gran cantidad de fuegos artificiales y otros objetos altamente inflamables en su equipaje de mano.

El hallazgo se realizó el pasado 21 de diciembre de 2021 y cada uno de los objetos tenía una advertencia sobre ser inflamable, por lo que podrían causar un incidente catastrófico a bordo de un avión.

Foto: TSA

Los agentes de la TSA en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Virginia, interceptaron a un hombre que intentaba volar con un machete. El arma con un mango de madera oxidado y una cuchilla oxidada se aseguró el pasado 6 de marzo.

Además, el mismo viajero trataba de subir al avión con municiones y con una lata de combustible de butano, que también fueron confiscadas.

8. Burrito con metanfetamina

Aeropuerto Internacional Hobby, en Texas.

7. Hebilla de cinturón con una pistola

Aeropuerto Internacional de Honolulu, en Hawái.

6. Hacha pequeña

Aeropuerto Internacional Harrisburg, en Pensilvania.

5. Spray contra osos

Aeropuerto Destin-Fort Walton Beach, en Florida.

4. Machete

Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, en Virginia.

3. Fuegos artificiales

Aeropuerto Internacional Syracuse Hancock, en Nueva York.

2. Soporte para vinos en forma de arma.

Aeropuerto Internacional de Sacramento, California.

1. Motosierra

Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans, en Louisiana.

It’s here! “TSA’s Top 10 Catches of 2021!” From bear spray to meth-rritos, our officers found some truly unusual items. They worked hard to keep travelers safe as they returned to the skies. What would you pick as your number one catch? Let us know! #TSATop10 pic.twitter.com/3o2zQs5IrC