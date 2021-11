Estados Unidos está a punto de reabrir su frontera terrestre a los viajes no esenciales para extranjeros vacunados contra Covid-19 y las dudas sobre el permiso I-94 de estancia en el país vuelven a surgir.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) permite iniciar el trámite del formulario I-94 días antes de llegar al país, con el fin de agilizar el proceso de ingreso. Quienes no adelanten el trámite no deben preocuparse, ya que también lo pueden obtener tras cruzar la frontera terrestre.

Los extranjeros que ingresan a la Unión Americana por vía aérea o marítima no deben realizar este paso, ya que es automático.

El permiso de estancia en la Unión Americana puede tramitarse a través del sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza o en aplicación para dispositivos móviles CBP One. Esto se puede realizar en cualquier momento, pero pierde su vigencia siete días después de que se inició.

Debido a que la frontera de Estados Unidos reabrirá el próximo lunes, los viajeros ya pueden tramitar el Formulario I-94 en línea si tienen programado su ingreso para esa fecha. Alguien que tiene planeado su viaje para mediados o finales de noviembre debe esperar para realizar el trámite hasta siete días antes de su entrada.

En caso de que las personas saquen su permiso de estancia y después de siete días no completen el proceso de ingreso, deberán comenzar el trámite nuevamente y realizar un nuevo pago.

Aduanas y Protección Fronteriza aclara que el trámite que se realiza por internet es provisional y sólo permite agilizar el proceso que realice el oficial en un puerto de entrada, quien otorga el permiso definitivo. En las garitas se debe presentar los datos biométricos y ser entrevistado por un agente.

El permiso I-94 lo deben de tramitar las personas que ingresan por un puerto terrestre y viajarán a más de 40 kilómetros de la frontera o en caso de que la estancia en Estados Unidos sea mayor a 30 días.

NUEVO: Las solicitudes de permisos I-94 ahora pueden ser procesadas a través de la app móvil CBP One- para facilitar viajes internacionales a los Estados Unidos.



Aprende más https://t.co/QJ2MoLKPqL pic.twitter.com/YQeaT33U0e — CBP (@CBP) June 11, 2021

¿Cuánto cuesta el permiso I-94?

El permiso de estancia en Estados Unidos tiene un costo de seis dólares (125 MXN) por persona. El paso se puede realizar en línea o al llegar a un puerto de entrada terrestre.

El dinero no es reembolsable, por lo que no devolverá si la persona al final no viaja o si un oficial de Aduanas rechaza su ingreso a la Unión Americana.