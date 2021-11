¿Se puede viajar a Estados Unidos sin certificado de vacunación?

Estados Unidos exige que los viajeros internacionales muestren un comprobante de vacunación contra Covid-19 antes de ingresar a su territorio. Sin embargo, en México se han presentado diversos problemas para generar el certificado.

Si eres una de las personas que no ha podido obtener su certificado con código QR o los datos del documento son incorrectos no debes preocuparte por tu viaje a la Unión Americana, ya que existe una solución.

Recuerda que los menores de edad están exentos del requisito de vacunación, así como los ciudadanos estadounidenses.

Si viajas por avión a Estados Unidos, también es necesario presentar los resultados negativos a una prueba de detección de Covid-19 realizada en las 72 horas previas al despegue del vuelo.

El gobierno estadounidense considera como completamente vacunadas a las personas que tienen la unidosis de la vacuna de Johnson & Johnson o las dos dosis de las fórmulas de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covaxin o Covishield.

El certificado de vacunación que otorga el gobierno de México incluye el nombre completo de la persona, su Clave Única de Registro de Población (CURP), fecha, marca y lote de la vacuna que se le administró. Si la vacuna fue de dos dosis, ambas deben estar indicadas. Además, cuenta con un sello digital y un código QR que se puede escanear para comprobar que los datos corresponden con los que aparecen en el sistema.

Si el sistema de la Secretaría de Salud no te permite descargar el certificado con código QR o si los datos son incorrectos, pueden enviar una aclaración en línea. Entre los problemas más comunes reportados en este documento se encuentra la falta de registro de una dosis o un error en la marca de la vacuna.

Puedes reportar el problema y pedir una correción al chat habilitado por la dependencia en Whatsapp al número +52 1 5617130557. Debes escribir la palabra "certificado" para comenzar la conversación con el chatbot.

También puedes solicitar las correcciones a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Para ello, debes crear o ingresar a tu cuenta en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Debes llenar un formulario, seleccionar a la Secretaría de Salud y explicar el problema que tienes con tu certificado de vacunación.

El INAI te otorgará un acuse de recepción de la solicitud y el plazo en el que la Secretaría de Salud debe dar una respuesta.

Para comprobar al personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos que sí estás vacunado, lo mejor es que lleves todos los documentos relacionados con tu inoculación y el registro de la aclaración de los datos.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), se pueden aceptar comprobantes impresos o digitales que no cuentan con código QR, si son emitidos por una agencia oficial.

A tu viaje puedes llevar los comprobantes de vacunación contra Covid-19 que te dieron los integrantes de la Brigada Correcaminos en México al momento de inocularte. Son los talones que imprimiste al registrarte en mivacuna.gob.mx. Sólo recuerda llevar dos si tu vacuna fue de dos dosis.

Todos los comprobantes de vacunación contra Covid-19 deben incluir el nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, nombre de la institución que emite el registro, fecha de la inoculación y el fabricante de la vacuna.

Registro verificable digital o en papel: Debe tener un código QR que permita comprobar el estado de vacunación al ser escaneado. Puede ser el certificado Covid digital de la Unión Europea.

Registro en papel no verificable: La impresión del registro de vacunación contra Covid-19 o un certificado emitido a nivel nacional, subnacional o por un proveedor de vacunas autorizado. Puede ser la tarjeta de los CDC.

Registro digital no verificable: Foto digital de la tarjeta o registro de vacunación, el registro o certificado descargado de una fuente oficial, como una agencia de salud pública, gubernamental y otro proveedor de vacunas autorizado.

ATTENTION TRAVELERS:



Starting November 8, fully vaccinated, non-citizen travelers arriving at a U.S. land port of entry or ferry terminal for non-essential travel should be prepared with appropriate documentation upon arrival.



DETAILS VIA @DHSgov: https://t.co/N45wn66UzM pic.twitter.com/lT9zgJXopJ