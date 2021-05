¡Sin cita! Vacunas gratis contra el covid en el metro de Nueva York

¿Vacunarse gratuitamente contra el coronavirus en el metro de Nueva York? Será posible desde este miércoles, con una dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson, anunció el lunes el gobernador de este estado, Andrew Cuomo.

Las personas que se vacunen en una de las seis estaciones de metro neoyorquino contempladas en este programa piloto tendrán derecho también a trayectos gratuitos: un pase de una semana en ese medio, o un billete de ida y vuelta en las líneas de tren metropolitano.

Entre el 12 y el 16 de mayo se probará la eficacia del programa. "Vamos a probar" qué sucede, dijo el gobernador en conferencia de prensa. "Veremos la receptividad y lo ajustaremos si es necesario", acotó.

