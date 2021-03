Spring breakers abarrotan playas de Florida pese a pandemia

Fotógrafos de la Agencia AFP documentaron la llegada de spring breakers a la playa de Fort Lauderdale, Florida.

Los estudiantes universitarios comenzaron a abarrotar las playas del Estado del Sol mientras continúa la pandemia por coronavirus.

Aunque las autoridades recomendaron el uso de cubrebocas cuando no se pueda mantener una “sana distancia”, los jóvenes fueron captados sin mascarilla cuando se reunían en la playa y en lugares semicerrados como bares y restaurantes.

Va a suceder otra vez...



Los spring breakers regresan a las playas de Florida sin usar cubrebocas ni mantener el distanciamiento social. Aquí en Fort Lauderdale. (AFP) pic.twitter.com/Pjatx7V45S — Vive USA (@Vive_USA) March 5, 2021

Los funcionarios de Fort Lauderdale anticipan una gran multitud en las vacaciones de primavera, pero el gobernador Ron DeSantis se negó a cerrarlas playas del estado. Ya es decisión de cada gobierno local imponer las restricciones.

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, dijo al medio WSVN que “esperan unas vacaciones de primavera con más spring breakers que las típicas”.

La afluencia de personas en las playas ha alimentado la preocupación entre los trabajadores de hostelería que atienden a las multitudes de universitarios y aún no reciben la vacuna contra el Covid-19. Además, no hay un mandato obligatorio del uso del cubrebocas.

Por ahora, Florida está dando prioridad de vacunación a las personas de 65 años de edad y mayores, al personal de atención médica con contacto directo con los pacientes, a los residentes y al personal de los centros de atención para adultos mayores.

Las multitudes de spring breakers han recordado lo que pasaba hace un año cuando miles de universitarios llenaban las playas mientras decían que el coronavirus “no existía” o se mostraban indiferentes a los casos de contagio.

Miami, la ciudad de Florida con medidas más estrictas

Raul J. Aguila, administrador en Miami Beach, dijo mediante un comunicado: “Si planea vacacionar en Miami Beach, hágalo responsablemente o será arrestado”.

Agregó que habrá cero tolerancia ante peleas callejeras, el robo de cualquier tipo y el uso de drogas ilegales. “Eso simplemente pone a nuestros visitantes y residentes en riesgo de sufrir lesiones graves o algo peor”, agregó.

La ciudad impuso algunas medidas para evitar la propagación del Covid-19:

1) Todo consumo directo o indirecto de alcohol estará prohibido en las playas públicas.

2) Limitación de música en vivo o amplificada.

3) Se impondrán restricciones de acceso local en algunas calles de la ciudad.

4) Se establecerán límites de capacidad en las playas públicas de alto tráfico.

5) Las neveras, dispositivos inflables, carpas, mesas y objetos similares estarán prohibidos en las playas públicas.

6) Hay toque de queda en el condado; no podrán realizarse actividades de las 12:00 am a las 6:00 am.