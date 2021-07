Stratosphere Las Vegas; cuánto cuesta visitarla y qué ver

Las Vegas está llena de posibilidades en cuanto a hacer turismo se refiere y en cuanto a opciones para alojarse y encontrar nuevas aventuras o experiencias.

Una de ellas es la Stratosphere Tower Las Vegas, considerado el edificio más alto de Nevada con cerca de 350 metros de altura.

Desde lo más alto, la torre ofrece impresionantes vistas del horizonte de la ciudad a 360° gracias a su plataforma de observación SkyPod.

Esta plataforma, que por sí sola es una atracción imperdible, tiene dos miradores, uno interior con paredes de cristales oblicuos y uno exterior.

Ingresar a la torre y subir a sus plataformas de observación cuesta $29 dólares para adultos, $16 para residentes de Nevada, $14 para niños menores de 12 años y $5 para invitados del Stratosphere Casino.

Asimismo, Stratosphere ofrece otras emocionantes atracciones que recogen lo mejor de la Ciudad del Pecado desde las alturas:

SkyJump

Se trata de la experiencia de salto más alta del mundo según el libro de récords Guinness, con una caída que supera los 65 kilómetros por hora.

Los huéspedes de The STRAT Hotel, Casino & SkyPod y residentes de Nevada pueden experimentar este salto al vacío por $99.99 dólares.

Insanity The Ride

Es una estructura mecánica en forma de garra que gira a gran velocidad sobre el borde de la torre y ofrece temerarias vistas hacia el Strip.

El acceso a esta atracción cuesta $29 dólares con el paquete One Thrill Ride + Admisión SkyPod.

Big Shot

Se trata de un elevador ubicado en la punta del edificio que sube y baja en segundos haciendo que sus invitados experimenten velocidades similares a las que los pilotos de autos de carreras y astronautas viven en sus respectivas carreras.

Los accesos parten de los $29 dólares con el paquete One Thrill Ride + Admisión SkyPod y $43.95 con el Pase Ilimitado + Admisión SkyPod.

X-Scream

Es un paseo de vagones similar a una montaña rusa que suspende a los pasajeros X-Scream cuesta lo mismo que las otras atracciones.

Stratosphere Hotel & Casino

El hotel tiene más de 2 mil habitaciones en todo su edificio, todas ellas cuentan con los servicios básicos, lujosos baños, camas amplias y cómodas, además de servicio a la habitación, WiFi, televisión por cable y vistas idílicas del horizonte de la ciudad.

Los precios por noche varían según la fecha elegida, disponibilidad, temporada y tipo de habitación. Los precios pueden iniciar en los $30 dólares.

Por su parte, el casino ofrece Happy Hours, un divertido ambiente lounge y acceso a la mayoría de las atracciones del edificio, así como máquinas de tragamonedas, juegos de mesa, salas de apuestas y más sorpresas.

La torre y sus atracciones abren de lunes a jueves de mediodía a 1 am y de viernes a domingo de 10 am a 1 am.

Puedes hacer tus reservaciones y elegir el paquete de visita accediendo a thestrat.com/attractions/skypod.

