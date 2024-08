Casi a la mitad del mes de agosto sucederá la primera Superluna del 2024 a la par de la Luna llena de agosto, también conocida como Luna llena azul o Luna llena de esturión.

Como su nombre lo dice, la Luna de agosto será una Superluna debido a que se mostrará más grande y brillante que todas desde nuestra perspectiva en la Tierra.

¿Qué es la Superluna de agosto y qué día sucederá?

De acuerdo con The Old Farmer’s Almanac, una Superluna se trata de una Luna llena o nueva que parece más grande que una Luna llena típica debido a su cercanía con la Tierra.

El término fue acuñado por el astrólogo Richard Nolle en 1979 y se refiere a que la Luna se encuentra dentro del 90 por ciento del perigeo, es decir, el punto de la órbita de la Luna donde está más cerca de la Tierra.

Según los expertos, se considera Superluna un evento de estos cuando la Luna llena ocurre a una distancia menor a 360 mil kilómetros entre la Luna y la Tierra.

¿Por qué se llama Luna Esturión o Luna azul?

La Luna llena de agosto también recibe el nombre de Luna de esturión.

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

Por tradición, la Luna de agosto es nombrada Luna Esturión porque en este pez se pescaba más fácil a finales en esta parte del verano.

Los esturiones son peces con aspecto prehistórico se asemejan a un fósil. Su origen se remonta a más de 136 millones de años.

Otros nombres que recibe la Luna de agosto son: Flying Up Moon porque en esta temporada los pájaros están listos para volar por primera vez; Corn Moon, Harvest Moon y Ricing Moon que hacen alusión a la temporada de recolectar cultivos maduros.

De acuerdo con los informes, la Luna de agosto también se le llama Luna azul debido a que es la tercera de las cuatro Lunas llenas del verano, lo que la hace ser un fenómeno raro al juntarse con la Superluna.

La NASA señala que la unión de una Luna llena azul con una Superluna es un evento poco visto, que ocurre con una diferencia de entre 10 y hasta 20 años entre sí.

¿Cuándo ver la Superluna de agosto?

El 19 de agosto de 2024 sucederá la primera Superluna del año, que también es llamada Luna llena azul o Luna llena de agosto, según especificaciones astrónomas. El fenómenos se podrá ver casi al 100 por ciento un día antes y un día después de su punto máximo.