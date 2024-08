¿Te vas a mudar? Estados Unidos es uno de los países más visitados a nivel internacional por la oferta turística que ofrece en su territorio, además de ser un destino atractivo para los ciudadanos que desean vivir de forma permanente por su calidad de vida, seguridad y nivel educativo.

Sin embargo, seleccionar el lugar perfecto puede ser una tarea complicada, por ello, Consumer Affairs realizó el estudio ‘The best and worst states to move to in 2024’, donde clasificó los mejores lugares para mudarse, pero, ¿cuáles son?

¿Qué lugar de Estados Unidos es el mejor para vivir?

5. Massachusetts

A pesar de que las viviendas tienen costos elevados en Massachusetts, el estado ubicado al noreste de Estados Unidos logró posicionarse como el quinto mejor lugar para vivir debido a que sus habitantes adquieren un ingreso medio de $89,645 dólares, el tercero más alto del país.

La seguridad es uno de los puntos fuertes del estado, ya que se notifica un bajo porcentaje de delitos contra la propiedad y cuenta con cerca del 97% de la población asegurada en ámbitos de salud, mientras que la educación tiene “la mejor tasa” de graduación de escuela secundaria con 96.1%

Massachusetts. iStock/Dee

4. Minnesota

Minnesota, también conocido como la ‘Tierra de los 10 mil lagos’, se posicionó como el cuarto mejor lugar para vivir en Estados Unidos porque cuenta con la “mayor calidad” de carreteras, lo que permite una mejor movilidad entre sus habitantes.

Además, el factor económico es uno de los más destacados, ya que la tasa de desempleo es de 2.7%, mientras que el porcentaje de pobreza es de los más bajos con 9.6%, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

3. Idaho

De acuerdo con el estudio, la tendencia migratoria mostró que Idaho es uno de los estados favoritos para mudarse y se encuentra en el lugar número tres de la lista, debido a la calidad de atención médica que reciben sus habitantes.

‘El estado de la gema’, también es considerado como uno de los destinos con menor porcentaje de criminalidad y con la menor cantidad de delitos contra la propiedad en Estados Unidos.

Idaho. iStock/Kirk Fisher

2. New Hampshire

New Hampshire, conocido como ‘the Granite State’, ingresó en la segunda posición de la lista de los mejores lugares para vivir en Estados Unidos, debido a su alto nivel de economía, educación y seguridad, ya que es el territorio con menor porcentaje de pobreza con 7.2%

Además, destacó por contar con un ingreso familiar promedio de $88,465 dólares, el quinto más alto del ‘país de las barras y las estrellas’, mientras que los delitos violentos se reportan en bajos porcentajes.

1. Utah

Si no sabes a qué lugar de Estados Unidos mudarte, Utah puede ser el destino ideal, ya que tiene un bajo índice de impuestos a la propiedad, mientras que el ingreso familiar promedio es de $79,449 dólares, uno de los más altos del país.

La calidad de vida, el rango económico, la educación, la salud y la seguridad en porcentajes óptimos, hacen que el territorio corone la lista de los mejores estados para mudarse en 2024.

Utah. iStock/Sean Pavone