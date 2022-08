Superluna de Esturión, la última del año; cuándo y a qué hora se podrá ver

La última Superluna del año está a punto de ocurrir y podrá ser vista con facilidad en los cielos oscuros desde el hemisferio norte.

Se trata de la cuarta y última Superluna llena del año conocida como Luna Esturión que viene después de la Luna Buck de julio, la Luna de Fresa de junio y la Luna de Flores de mayo.

En estricto sentido, la Luna de agosto no es considerada una Superluna debido a la distancia en la que se coloca frente a la Tierra.

Los estándares científicos señalan que una Superluna generalmente se acerca a menos de 360 mil kilómetros de la Tierra; el próximo fenómeno, al igual que la Superluna de 16 de mayo la de agosto estará por arriba de los estándares, entre 361 mil y 362 mil kilómetros.

Las Superlunas suceden cuando está dentro del 90 por ciento del perigeo, es decir, su posición más cercana a la Tierra.

¿Cuándo ver la Superluna Esturión en agosto 2022?

La Superluna que será Luna llena aparecerá en la noche del 11 de agosto y llegará a su punto máximo a las 9:36 pm EDT; en México se verá a las 8:36 pm.

Aparecerá llena durante tres días, desde este miércoles que llega en el perigeo, su punto más cercano a la Tierra para esta órbita y comenzará a alejarse hasta el sábado por la mañana, destaca Solar System Exploration de la NASA.

Además del espectáculo de la Luna Esturión, Saturno aparecerá acompañando su fase y estará cerca durante su punto más brillante.

¿Por qué se llama Luna Esturión?

Los nombres de la Luna llena utilizados por The Old Farmer’s Almanac provienen de varios lugares, influencias nativas americanas, americanas coloniales y europeas. Desde la antigüedad el nombre se aplica para todo el mes lunar y no sólo para la Luna que sale una vez.

Por tradición, la Luna de agosto es nombrada Luna Esturión porque en este pez se pescaba más fácil a finales en esta parte del verano.

Los esturiones son peces con aspecto prehistórico se asemejan a un fósil. Su origen se remonta a más de 136 millones de años.

Otros nombres que recibe la Luna de agosto son: Flying Up Moon porque en esta temporada los pájaros están listos para volar por primera vez; Corn Moon, Harvest Moon y Ricing Moon que hacen alusión a la temporada de recolectar cultivos maduros.

Lluvia de meteoritos perseidas

Además de la Luna, agosto ofrecerá una lluvia de meteoritos sin igual; es la más popular del año y lanza cerca de 150 y 200 meteoros por hora.

Esta lluvia proviene de la constelación de Perseo, en el noreste y se aprecian en lo alto del norte, entre la medianoche y el amanecer.

La lluvia se dará entre el 12 y 13 de agosto en su punto máximo, aunque se extenderá del 25 de julio al 18 de agosto.

Debido a que esta lluvia es una de las más abundantes del año, comenzarán a notarse la caída de algunas Perseidas desde temprano en el hemisferio norte, alrededor de las 9 pm o durante la medianoche en el hemisferio sur.

Los expertos sugieren que la Luna puede intervenir con la apreciación de los meteoros ya que brillará en el cielo en su punto máximo en los mismos días.