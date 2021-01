Tallan la palabra 'Trump' en lomo de manatí en Florida

Autoridades estadounidenses buscan información que ayude a descubrir al responsable de haber escrito, raspando su piel, la palabra "Trump" en la espalda de un manatí de Florida, confirmó el lunes una portavoz.

El video del manatí con el apellido del presidente Donald Trump claramente escrito con grandes letras en su espalda fue divulgado por el diario local Citrus County Chronicle.

Here is the video of the poor manatee that had "TRUMP" carved into its body.



Minding it's own business and some monster(s) came along and did this.



If you have information on the person(s) who committed this federal crime please call 888-404-3922 https://t.co/maOImIxQS0 pic.twitter.com/Yx2qaGhFXe