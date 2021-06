Disneyland Resort, en California, es uno de los parques de atracciones más visitados en el mundo, aunque gran parte de sus turistas deben ahorrar por años para pagar sus altos costos.

Si quieres visitar las nuevas atracciones de Star Wars, subir al famoso Space Mountain, disfrutar de los espectáculos de luces y pirotecnia, así como tomarte tu foto con Mickey Mouse, toma en cuenta los consejos para mejorar tu experiencia.

El resort se compone de dos parques temáticos: Disneyland Park, con juegos más orientados a los niños, y California Adventure Park, con atracciones enfocadas en los adolescentes. Asimismo, cuenta con sus propios hoteles, aunque son más caros que los que puedes encontrar en la zona cercana.

Foto: Edgar Vega/ ViveUSA

Alojamiento para visitar Disneyland

Disneyland Resort se encuentra en la ciudad de Anaheim, a más de una hora de camino en automóvil del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX). Para poder disfrutar el parque desde temprano, la mejor opción es buscar alojamiento en el poblado de Buena Park, que se ubica a casi 10 minutos y no es tan caro.

Procura llegar a Anaheim un día antes para que tengas tiempo de trasladarte e instalarte, ya que las salidas de la ciudad de Los Ángeles generalmente están saturadas por el tráfico.

Si te es posible, renta un automóvil para que puedas moverte con mayor facilidad. Además, con los altos costos de servicios como Uber o Lyft, al final del día resulta más barato alquilar un vehículo.

¿Cuándo encontrar boletos de Disneyland baratos?

El parque de Disney modificó sus precios y ahora es más complicado hallar tickets a bajo costo.

Para ahorrar al máximo debes optar por visitar el parque de Disney en California en martes o miércoles de temporada baja (omite vacaciones de verano e invierno), cuando es más probable encontrar precios de 104 dólares (1,977 MXN).

Sin embargo, los mejores festivales temáticos se realizan en la época de vacaciones y los espectáculos más asombrosos del parque se realizan de viernes a domingo. Si estás dispuesto a pagar entre 139 (2,641 MXN) y 154 dólares (2,926 MXN) para entrar en los días con más shows de Disney (como Fantasmic), seguro que no te arrepentirás.

Foto:Edgar Vega/ Vive USA

¿A qué hora es mejor llegar a Disneyland?

Si quieres aprovechar Disneyland en su mejor horario, es momento de madrugar. Procura llegar antes de la hora de apertura del parque para que alcances a subirte a los juegos más populares con la menor cantidad de gente posible.

Además, calcula 15 minutos para ingresar al estacionamiento y acomodarte. Deberás tomar un tren gratuito de la zona de aparcamiento a la entrada del parque, que implica un trayecto de no más de 5 minutos.

Al llegar temprano también encontrarás menos visitantes en la zona de taquillas, aunque es mejor adquirir las entradas por internet para evitar este paso y llegar directo a la diversión.

Foto: Edgar Vega/ViveUSA

Lleva comida y agua para todo el día

La comida en Disneyland es muy costosa, hasta el punto en que una rebanada de pizza rebasa los 10 dólares (190 MXN) y un refresco cuesta más de 6 dólares (114 MXN).

El parque temático en Anaheim permite el ingreso de alimentos y bebidas, así que puedes prepararte un paquete de sándwiches o comprar aperitivos antes de llegar. Recuerda envolverlos bien y llevar suficientes para todo el día.

Al momento de ingresar, el personal revisará tus pertenencias, pero no te quitarán tu comida, así que no te preocupes.

Prepara una mochila bien equipada

Para pasar todo el día de diversión sin parar lleva una mochila cómoda con todo lo que creas que podrás necesitar: comida, agua, chamarra, una playera extra, bloqueador solar y artículos que podrían requerir los niños, si es que viajas con ellos.

Cada uno de los juegos en Disneyland Park cuenta con compartimentos especiales para dejar tus cosas y que puedas disfrutar del paseo. Nunca te separarás de ellas, ya que la mayoría de estos espacios se encuentran al frente, especialmente en atracciones como Indiana Jones Adventure y Space Mountain.

La mayoría de las personas que llevan niños utilizan carriolas y las utilizan para dejar sus cosas afuera de los juegos, sin que nadie se las robe.

Compra el MaxPass

Casi todos los juegos de Disneyland cuentan con tiempos de espera mayores a los 30 minutos (las atracciones de Star Wars rebasan los 60 minutos), así que si no quieres pasar todo el día formado en filas, tu mejor opción es adquirir el MaxPass.

Este ticket tiene un costo de 20 dólares al día y agiliza la entrada a las atracciones, ya que se pueden realizar reservaciones desde la app para smartphones de Disneyland. Asimismo, tendrás mejores lugares para los espectáculos de Fantasmic! y World of Color.

Si compras el MaxPass te conviene comprar el boleto Park Hopper de Disneyland, para entrar a los dos parques temáticos. Si no lo compras, no gastes dinero de más, pues no te alcanzará todo el día para subirte a todos los juegos de un parque.

Foto: Edgar Vega/ViveUSA

No olvides los impuestos

Seguro quedarás enamorado de todos los recuerdos que tienen las tiendas de Disneyland Resort, pero debes tener cuidado, ya que todo cuesta más de lo que dice la etiqueta.

Los precios que se muestran no incluyen los impuestos, así que si ves un llavero que cuesta 8 dólares, al llegar a la caja terminarás pagando casi 10 dólares. Por cierto, los souvenirs más baratos son los llaveros, las plumas y juguetes pequeños. Las orejas de Mickey Mouse, la ropa y los juguetes medianos rebasan los 40 dólares.

La suma de impuestos también ocurre con la comida y todo lo que se encuentra a la venta al interior del parque (y en todo el país). Al precio de tu producto se le agregará la tarifa de impuestos al final.

Si llevas el dinero justo para boletos, alimentos y souvenirs, trata de agregar un poco más a tus cálculos para que no te sorprendan los cajeros cuando te digan el total de tu cuenta.

Foto: Edgar Vega/ViveUSA