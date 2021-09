Todo lo que debes saber para visitar Universal Orlando Resort

Universal Orlando Resort es uno de los principales atractivos que tiene la ciudad de Orlando para ofrecer a sus más de 76 millones de visitantes anuales.

Cuando abrió por primera vez en la década de los 90, abrió con el parque temático Universal Studios Florida y sirvió como una segunda opción de parques temáticos sólo por detrás de Walt Disney World que se encuentra a poca distancia del complejo.

A lo largo de los años, el parque fue agregando más puntos de interés hasta llegar a lo que es hoy, un complejo familiar con los parques Universal Studios Florida, Islands of Adventure, Volcano Bay y Universal CityWalk, así como sus ocho hoteles oficiales.

Su evolución ha hecho que, en años convencionales, reciba cerca de 23 millones de huéspedes con toda la disposición de disfrutar de sus tiendas, espectáculos, restaurantes y otras aventuras temáticas como El Mundo Mágico de Harry Potter.

¿Cuándo es el mejor momento para visitar Universal Orlando Resort?

Los mejores meses para visitar el complejo es entre abril y mayo, ya que es considerada una temporada media porque se puede aprovechar un buen clima cálido, menos multitudes y precios considerables.

Los meses más ocupados suelen ser de septiembre a octubre debido a sus festividades de Halloween, en diciembre por las festividades navideñas y de fin de año, hasta mediados de febrero.

¿Qué ver en Universal Orlando Resort?

Universal Studios Florida

Es el parque original del complejo. Está compuesto por áreas temáticas y atracciones basadas en la industria cinematográfica, exclusivamente de las producciones de Universal.

Sus áreas son Hollywood, Production Central, Nueva York, San Francisco, The Wizarding World of Harry Potter, Diagon Alley, World Expo, Springfield y Woody & Woodpecker’s Kidzone.

Un boleto de un día cuesta cerca de $109 dólares por adulto o $104 por menor de 3 a 9 años.

Abre de 8 am a 6 pm.

Islands Of Adventure

Fue el segundo parque construido en todo el complejo en 1999. Cuenta con ocho islas diferentes que tienen temas sobre las maneras de “vivir las aventuras”. Las islas llevan los nombres de Port of Entry, Marvel Super Hero Island, Toon Lagoon, Skull Island, Jurassic Park y The Wizarding World of Harry Potter.

Un boleto de un día cuesta cerca de $109 dólares por adulto o $104 por menor de 3 a 9 años.

Abre de 9 am a 7 pm.

Volcano Bay

Es un parque acuático abierto desde 2017. Llegó a reemplazar a Wet ‘n Wild fundado en 1977.

Algunas de sus atracciones estelares incluyen Krakatau Aqua Coaster, Maku, Kala & Tai Nui Serpentine Body Slides y Ko’okiri Body Pluge.

El costo de entrada al parque por día cuesta $80 dólares para adultos y $75 para menores de 9 a 3 años.

Abre de 10 am a 5 pm.

Universal CityWalk

Se trata de un distrito comercial y de entretenimiento que abrió por primera vez en mayo de 1999.

Cuenta con clubes nocturnos, restaurantes de talla internacional, tiendas de mercadería del parque, un cine Cinemark, tiendas de todo tipo y locales de karaoke con música en vivo.

Los precios de este lugar dependen de los lugares que se visiten y el tipo de consumo.

Abre de 8 am a 12 am.

El complejo ofrece paquetes de visita para ahorrar al mismo tiempo que se visita uno o más parques por día.

Todo depende de las elecciones de los huéspedes, la cantidad de parques que quiera visitar y la temporada en la que llegue. Los precios también suelen cambiar según la temporada vacacional o temporada baja.

Las reservaciones se pueden hacer a través de https://www.universalorlando.com/

Ubicación

Se ubica en 6000 Universal Boulevard, Orlando, Florida 32819

¿En dónde hospedarse?

El complejo tiene ocho hoteles oficiales, con un total de 9 mil habitaciones. Todos estos lugares se encuentran cercanos a los parques temáticos y por lo general ofrecen transporte a cada uno de ellos.

Los hoteles son:

Loews Portofino Bay Hotel at Universal Orlando.

Hard Rock Hotel at Universal Orlando.

Loews Royal Pacific Resort at Universal Orlando.

Universal's Cabana Bay Beach Resort.

Loews Sapphire Falls Resort at Universal Orlando.

Universal's Aventura Hotel.

Universal's Endless Summer Resort - Surfside Inn and Suites.

Universal's Endless Summer Resort - Dockside Inn and Suites.

