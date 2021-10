Tormenta geomagnética provoca auroras boreales más brillantes y visibles en EU

Estados Unidos no siempre es el país más propicio para ver auroras boreales, pero una tormenta geomagnética desencadenada por una llamarada de energía solar que golpeó la Tierra el lunes hará que se vean más brillantes.

La Oficina Meteorológica de Reino Unido dijo que la mayor actividad de aurora boreal se registró durante el 11 de octubre, pero continuará el 12 y 13 de octubre “antes de que llegue un viento rápido de un agujero coronal, quizás continuando el período bastante activo de actividad geomagnética”.

En Estados Unidos, la exhibición de auroras boreales es y será visible en algunos lugares de Nueva York, Wisconsin y Washington. En Europa será visible en Escocia, Inglaterra e Irlanda del Norte.

