Trasladan oficinas para sacar permiso I-94 y SENTRI en San Diego

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunció que reubicará las oficinas de trámite del permiso I-94 de estancia en el país y de inscripción al programa SENTRI en San Diego, California.

La agencia precisó que el cambio será temporal, mientras se realizan los trabajos de remodelación en el edificio actual para expandir de seis a 12 el número de filas para cruces peatonales.

A partir del próximo lunes 28 de marzo se dejará de atender a los solicitantes en el edificio de cruce terrestre Otay Mesa, situado en el 2500 de Paseo Internacional, en San Diego.

Las oficinas de ambos trámites se trasladarán el lunes a tres minutos de caminata del edificio de Otay Mesa. La nueva sede será el Edificio Comercial Annex, que se sitúa en el 9725 de Vía de la Amistad también en San Diego.

Las instalaciones del programa SENTRI se encontrarán en la zona norte del edificio y las de los permisos I-94 en la parte sur.

“Esta nueva ubicación es conveniente y nos permitirá enfrentar la creciente demanda de SENTRI y de I-94”, indicó en un comunicado Rosa Hernández, directora del puerto de entrada de Otay Mesa, en San Diego.

Ante el incremento de solicitudes del permiso de estancia en Estados Unidos, Aduanas y Protección Fronteriza recomendó adelantar el trámite a través de la aplicación para dispositivos móviles CBP One. Esto permite agilizar el proceso de ingreso al país.

Además, la CBP aclaró que las oficinas de inscripción de la Red de Inspección Rápida de Viajeros sólo atenderá a solicitantes preaprobados con cita.

El Formulario I-94 es la autorización que otorga el gobierno estadounidense para que un extranjero no inmigrante permanezca en el país y en el documento se plasma el periodo de estancia autorizado para el viajero.

Debido a que se automatizó la Forma I-94, los viajeros que ingresan por vía aérea o marítima ya no deben pagar ninguna tarifa ni llenar el documento al ingresar al territorio. El permiso sólo lo deben pedir los extranjeros que ingresen a Estados Unidos por un puerto terrestre y que viajarán 40 kilómetros lejos de la frontera o tendrán una estancia de más de 30 días en el país.

El costo de la Forma I-94 es de 6 dólares por persona (120 MXN), los cuales se pueden pagar al momento de tramitarlo en un puerto de entrada o se puede adelantar con tarjetas de crédito y débito, o Paypal, en el sitio web y la aplicación móvil de CBP.

I-94 applications can now be filed through the CBP One app in order to better facilitate international travel into the United States. Learn more https://t.co/QJ2MoLKPqL pic.twitter.com/mfshLYdrmT

El programa Secure Electronic Network for Travelers Rapid Inspection (SENTRI) agiliza el ingreso a Estados Unidos de los viajeros de bajo riesgo que llegan por vía aérea y terrestre desde México y Canadá. Además, puede incluir el TSA PreCheck.

Pueden pedir los beneficios los ciudadanos y residentes permanentes legales estadounidenses, así como todos los extranjeros provenientes de Canadá y México.

Los miembros de SENTRI reciben una tarjeta especial que les permite usar carriles exclusivos en los puertos terrestres al sur y norte de la Unión Americana y los kioskos de Global Entry en los aeropuertos del país. También puede incluir el TSA PreCheck.

El costo de ingreso al programa para este 2022 es de 122.25 dólares (2,495 MXN) y tiene una vigencia de cinco años.

#GlobalEntry or @TSA Pre? What about SENTRI? NEXUS? FAST? Check out this handy comparison tool to help you decide which @DHSgov Trusted Traveler Program is right for you. #TravelTuesday https://t.co/utv4jicDS9