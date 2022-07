Tres edificios icónicos de Toronto que debes conocer en tu viaje

La arquitectura de Toronto refleja el dinamismo de una ciudad multicultural. Aquí conviven desde edificaciones de estilo georgiano -fachadas simétricas y techos inclinados-, apreciables en la gran mayoría de establecimientos y casas del barrio Kensington Market, hasta las líneas rectas y simples de algunos de los museos más grandes de Canadá como el Royal Ontario Museum, entre otros, que vale la pena visitar en esta gran metrópoli.

Ponte unos zapatos cómodos para recorrer las calles de Toronto y visitar:

1. CN Tower

Seguramente la has visto en películas o en panorámicas de Toronto, pues es todo un referente del destino. La Canadian National Tower, o mejor conocida como CN Tower, fue la torre más alta del mundo por más de 30 años. En la década de 1960, la industria de la construcción en la capital tuvo un auge, que convirtiéndola en un centro financiero y cultural muy importante. Las torres de transmisión existentes no eran lo suficientemente elevadas como para emitir las señales de radio y televisión por encima de los edificios altos, pues éstas rebotaban lejos de la audiencia. Para resolver este problema y mostrar la innovación de la industria, la corporación de la Corona —que operaba la mayor red ferroviaria del país— empleó a más de 1,500 trabajadores durante 40 meses para construir la torre y poder transmitir sin mayor contratiempo.

La torre más famosa de Canadá tiene una altura de 553.2 metros, lo que la hace visible desde varios puntos de la ciudad. Cada año más de dos millones de visitantes quedan impresionados cuando la visitan. Su fama ha trascendido a nivel mundial, a tal grado que fue incluida en las Siete Maravillas del Mundo Moderno por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles. Si eres más aventurero y amante de la adrenalina tienes que experimentar el EdgeWalk, donde atado por un arnés de seguridad darás un paseo por el borde de la torre. Al término de la caminata, recibirás un video de la experiencia, un par de fotos impresas, un certificado y un acceso para visitar el resto de la torre, incluyendo el SkyPod donde podrás tener una gran foto de la urbe desde las alturas. Por la mañana, tarde o noche, siempre es un buen momento para visitar la CN Tower.

2. Royal Ontario Museum

Ningún viaje a Toronto está completo sin una visita al Royal Ontario Museum, o como muchos locales lo llaman: ROM. Es el museo más grande de Canadá y una de las obras arquitectónicas más innovadoras. Los prismas de vidrio y aluminio que sobresalen de su fachada irrumpen en el paisaje urbano, acaparando las miradas de los transeúntes. Este escaparate cultural está conformado por varios edificios, cada uno diseñado en un tiempo diferente, que se conectan entre sí y forman una entidad arquitectónica única con un legado de más de 100 años. En sus dos primeras ampliaciones, muestra la fuerza de una ciudad en crecimiento que adquiere un nuevo sentido de su importancia y poder. La más reciente, en 2021, pretendía reflejar el carácter cosmopolita y vanguardista de Toronto.

Con más de 40 salas de exposición, se encuentra entre los más grandes recintos de arte, cultura y naturaleza del mundo y de todas las épocas, que podrás disfrutar de martes a domingo a partir de las 10:00 horas hasta las 17:30 horas. Además, podrás explorar exposiciones especiales como Fantastic Beasts™: The Wonder of Nature, inspirada en los vínculos entre las criaturas mágicas del mundo de los magos y los animales más notables que encontramos en los ecosistemas salvajes. La muestra estará hasta el 3 de enero de 2023. Te recomendamos comprar en línea con anticipación tus entradas para garantizar un horario para tu visita.

3. AGO

Situada en el centro de Toronto, en la bulliciosa Dundas Street West, la Galería de Arte de Ontario es uno de los más grandes museos de arte de Norteamérica. Fue fundada en 1900 por un grupo de particulares como Museo de Arte de Toronto. Con la adquisición de más de 10,000 obras y una nueva campaña de transformación, fue rediseñado. La ampliación y renovación del edificio dio lugar a una imponente y llamativa fachada elevada de cristal suavemente curveado. Se añadió una nueva ala sur de tres plantas revestida de titanio y cristal con vista al Grange Park, que alberga un nuevo Centro de Arte Contemporáneo y un espacio para eventos especiales. Una escultural escalera de caracol sube desde la segunda planta alrededor de Walker Court, a través del techo de cristal hasta cada nivel de la nueva ala.

La colección de la AGO, con cerca de 95,000, abarca desde arte contemporáneo de vanguardia hasta las obras maestras europeas; una vasta colección del Grupo de los Siete —pintura canadiense—; obras de artistas indígenas canadienses establecidos y emergentes. En este espacio expositivo podrás disfrutar de las obras de Van Gogh, Andy Warhol o Yayoi Kusama, entre otros. Además, es un refugio para los artistas locales y una fuente de inspiración para los entusiastas de la cultura pop. Visita la galería de martes a domingo a partir de las 10:30 horas.

Estos son tan solo algunos de los inmuebles emblemáticos de Toronto que forman parte del legado que atrae a visitantes de todas partes del mundo. Aún hay más por descubrir en los distintos barrios que componen la multifacética capital de Ontario. Echa un vistazo a sus edificios y disfruta los espacios públicos de una ciudad cosmopolita que te invita a explorarla, especialmente en los días cálidos de verano.

La información es cortesía de PR Central y Destination Toronto.