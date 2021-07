Ubicación, atracciones y cómo ahorrar en el Balboa Park de San Diego

El Balboa Park es el parque más importante que tiene la ciudad de San Diego, en California, ya que no sólo cuenta con áreas verdes, también posee 17 museos de diversas temáticas.

Esta atracción tiene una extensión de 480 hectáreas, aunque cuando se creó en 1868 tenía más de 560 hectáreas. En sus inicios su nombre era City Park, pero en 1910 se cambió por Balboa Park, en honor a Vaco Núñez de Balboa, el primer europeo en avistar el Océano Pacífico.

Además de contar con museos y el Zoológico de San Diego, este parque tiene edificios inspirados en la época de la colonia española, zonas en donde se realizan actividades para toda la familia y se ofrecen espectáculos de artistas urbanos.

También tiene fuentes, senderos, estatuas, obras de arte, restaurantes y áreas especiales para que los perros también puedan pasar días llenos de diversión. Uno de los recintos más destacados es el Museo de Historia Natural de la ciudad.

¿Dónde está el Parque Balboa de San Diego?

El Balboa Park se encuentra en la zona centro de la ciudad de San Diego, en California, a tan sólo 10 minutos en automóvil del aeropuerto.

Los visitantes pueden llegar fácilmente hasta el parque por cualquier medio de transporte, incluso caminando. La mayoría de las atracciones que posee se encuentran a gran distancia entre sí, así que es mejor usar un automóvil o bicicleta para los traslados.

No obstante, algunos estacionamientos se pueden saturar cuando hay eventos importantes o durante los fines de semana.

También se puede llegar al Balboa Park en el transporte público del Metropolitan Transit System, que cuenta con rutas de autobuses y trolebuses que cruzan y rodean la zona. El pase de un día cuesta 6 dólares y da viajes ilimitados. Sin embargo, debes estar atento de los horarios en los que pasa, ya que los viajes no son constantes.

¿Cuánto cuesta el ingreso al Parque Balboa?

El acceso al Balboa Park de San Diego es totalmente gratuito para apreciar los diferentes jardines y construcciones que posee, al igual que el uso de los estacionamientos.

Pese a que el ingreso es gratuito, cada actividad tiene su propio costo. Algunos de los museos que no tienen costo son el de Arte y el Museum of Us.

Para aprovechar la mayoría de las atracciones a un menor costo, el Balboa Park tiene el Explorer Pass, que otorga una entrada a la mayoría de los museos, pero no se puede usar para reingresos.

Tiene un costo de 67 dólares para mayores de 12 años y de 43 dólares para niños, y se puede usar por siete días consecutivos.

El Balboa Park también tiene un pase para visitar cuatro atracciones en un día por 56 dólares para mayores de 12 años y por 35 dólares para niños. El pase anual tiene un costo de 129 dólares por persona.

Atracciones del Balboa Park de San Diego

Museos

Centro Cultural de la Raza

Museo Comic-Con

Fleet Science Center

Marston House

Mingei International Museum

Museo de las Artes Fotográficas

Museum of Us

Museo del Arte y el Espacio de San Diego

Instituto de Arte de San Diego

Museo Automotriz de San Diego

Centro de Historia de San Diego

Sociedad de Minerales y Gemas de San Diego

Museo del Ferrocarril en Miniatura de San Diego

Museo de Historia Natural de San Diego

Museo de Arte de San Diego

Museo de Arte Timken

Museo de los Veteranos del Balboa Park

Centro World Beat.

Jardines

Japanese Friendship Garden

Jardín Alcazar

Jardín Australiano

Jardín Botánico

California Native Plant Garden

Jardín Casa del Rey Moro

Desert Garden

EthnoBotany Children’s Peace Garden

Florida Canyon Native Plant Preserve

Inez Grant Parker Memorial Rose Garden

Kate O. Sessions Cactus Garden

Marston House Garden

Palm Canyon

Trees for Health Garden

Veterans Memorial Garden

Zoro Garden



Arquitectura

Cabrillo Bridge

California Tower

Spanish Village Art Center

Otras atracciones

Zoológico de San Diego

Carrusel del Parque Balboa

Tren Miniatura



