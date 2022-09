¡Un deleite! Restaurantes de la nueva escena culinaria de San Francisco

San Francisco es una ciudad que lo tiene todo: monumentos, museos, miradores, vida noctura y, por supuesto, una escena gastronómica para el deleite. Durante los últimos meses se añadieron restaurantes y barras que no puedes perderte en tu próximo viaje. ¡Toma nota!

1. Terrene

Terrene, el restaurante insignia del nuevo 1 Hotel San Francisco (8 Mission St.), abrió sus puertas hace un par de meses. El chef ejecutivo Scott Koranda se centra en platos pequeños de temporada, basados en ingredientes de origen sostenible, obtenidos dentro de un radio de 160 kilómetros. Cuenta con una extensa colección de mezcales de agave orgánico y licores de tequila, cocteles “cero-residuos”, cocteles inspirados en los lugares más emblemáticos de San Francisco, y una variedad de cervecerías y vinícolas locales. El diseño distintivo de Terrene muestra la influencia de la naturaleza, desde una barra construida con madera recuperada hasta las plantas y la vegetación a lo largo de todo el lugar. Su amplio patio al aire libre se encuentra en el Embarcadero.

2. Ancora

Ancora, un nuevo restaurante de mariscos en Mission District, abrió sus puertas en julio con el Chef Ejecutivo Nick Anichini a la cabeza. El ex Jefe de cocina de Atelier Crenn se asoció con Joe & Andi Conte, propietarios de la compañía de mariscos sostenibles de San Francisco Water2Table Fish Co., para abrir este restaurante (557 Valencia St.).

3. The Old Clam House

Sobrevivió al terremoto e incendio de 1906 y ahora a la pandemia. El restaurante en funcionamiento continuo más antiguo de San Francisco, The Old Clam House, reabrió en junio después de un cierre de dos años. Fundada en 1861, sirve cioppino al horno de almejas, almejas al vapor, sopa de almejas, linguine de almejas y mucho más, en su ubicación original (299 Bayshore Blvd.).

4. Square Pie Guys

Los comensales pueden disfrutar de una de las mejores vistas al mar en Square Pie Guys, la pizzería al estilo Detroit que abrió sus puertas en Ghirardelli Square. La nueva ubicación insignia de Square Pie Guys (845 Beach St.) cuenta con un área interior y una exterior.

5. The Palm Court Restaurant & Wine Bar

Lo último en diseño y gastronomía es The Palm Court Restaurant & Wine Bar de RH (590 20th St.). Este restaurante ofrece una nueva experiencia gastronómica a las brasas. Se encuentra en RH San Francisco, The Gallery at the Historic Bethlehem Steel Building abrió sus puertas en Pier 70 –uno de los astilleros con más historia del país. RH San Francisco también cuenta con un parque en el rooftop bellamente ajardinado con espectaculares vistas del horizonte de la ciudad, la bahía y el puente.

6. Ghirardelli Chocolate Experience Store

Ghirardelli Chocolate Company presentó el rediseño de su tienda insignia Ghirardelli Chocolate Experience Store hace unos meses, en la Plaza Ghirardelli (900 North Point) como parte de su 170 Aniversario. Esta tienda se encuentra dentro del edificio Pioneer Woolen Mill, construido en 1864. Al caminar por la tienda, los clientes pueden ver a los chocolateros Ghirardelli elaborando a mano su característico Hot Fudge. Para aquellos que buscan llevarse un poco de la marca a casa, ahora es posible personalizar una lata de sus representativos chocolates cuadrados, entre un gran Pick & Mix de Ghirardelli. Antes de dejar la tienda, los clientes pueden completar esta experiencia, disfrutando de un Hot Fudge Sundae en la sala Alcatraz cuya vista de la Bahía de San Francisco es simplemente impresionante.

7. Astra

Astra, el nuevo restaurante de St. Regis San Francisco. Dirigido por el chef Mikey Adams, quien ofrece una cocina estadounidense inspirada en los ingredientes de temporada de California. Diseñado por Blacksheep, el nuevo diseño personifica el lujo del norte de California, con texturas ricas y metales suaves que rinden homenaje a las vistas únicas de la ciudad. En el comedor, se puede apreciar un paisaje de ensueño titulado "Mountain Mist" de Janie Rochfort, una acuarela de estilo único, con ricos verdes oliva y rosas más claros que capturan los colores fluidos de una puesta de sol reflejada en las colinas de San Francisco. Astra (125 Third St.) está abierto todos los días para el desayuno y el almuerzo.

8. Colibri Mexican Bistro

Colibri Mexican Bistro reabrió en mayo, estrenando hogar en uno de los edificios más antiguos de la ciudad, el Presidio Officers Club (50 Moraga Ave). Su propietario, el empresario Eduardo Rallo es el responsable de su restauración y dirección. Este restaurante sirve auténtica cocina mexicana, a sólo unos pasos del Golden Gate y el horizonte de Marín.

9. Mijoté

El bistró contemporáneo estilo francés Mijoté abrió sus puertas en abril con un menú basado en técnicas francesas y usando ingredientes de agricultores y productores locales. Propiedad del chef Kosuke Tada en Mission (2400 Harrison St.) ofrece un menú fijo de cuatro platos que cambia cada semana de acuerdo con las estaciones, y marida con vinos naturales.

10. Villon

Villon, el restaurante de Proper Hotel en San Francisco, reabrió su servicio de cena en abril con un nuevo concepto, un menú completamente original bajo la guía del chef ejecutivo de San Francisco Proper, Jason Fox. Villon (1100 Market St.) ofrece un enfoque elevado y sofisticado de la cocina de California, presentando también un nuevo programa de cócteles de BV Hospitality con una selección de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.

11. Shuggies Trash Pies + Natural Wine Bar

Apodado a sí mismo el "paraíso del desperdicio de alimentos", con una vibra relajada y divertida, Shuggies Trash Pies + Natural Wine Bar, sirve pizzas de temporada y platos al centro hechos con ingredientes reciclados y proteínas sostenibles.

Shuggies convierte en ingredientes lo que otros consideran desperdicio, productos irregulares o excedentes, estos son las estrellas de su menú.

Barras

El aclamado bar de cocteles de Mission District, Trick Dog, presentó su nuevo menú titulado In Good Spirits, un “libro” con una brillante combinación de poemas y cocteles. Cada 6 meses, Trick Dog (3010 20th St.) ofrece un nuevo tema y rediseño en su menú.

Oculto en Fiorella Sunset (1240 9th Ave.), se encuentra el íntimo Bar Nonnina. Este rooftop cuenta con un menú original y una pequeña lista de cocteles como el Sophia Loren, hecho con tequila, pomelo, flor de saúco, lima y Prosecco.

For the Record, el bar con esencia retro en el que desde los paneles de madera en las paredes hasta las brillantes bolas disco que cuelgan del techo, te llevará a experimentar la vibra de los 70 en San Francisco. Este bar de cocteles abrió sus puertas en la Marina (2120 Greenwich St.).

Pacific Cocktail Haven, un bar con inspiradores cocteles como Silk Road, con Sapphire East Gin, Infanta Lambanog, piña a la parrilla, curry japonés, cítricos y soda, reabrió sus puertas en su nueva ubicación en Union Square (550 Sutter St.).

Bottle Club Pub es el nuevo bar del equipo Future Bars, en Union Square (555 Geary St & Shannon Alley). Fue inaugurado en marzo, con un concepto retro, en el que se sirven cocteles y comida inspirada en los años 50, 60 y 70. Es el primer bar en Estados Unidos cuyo atractivo principal son los decantadores vintage de whisky hechos de cerámica.

La información es cortesía de San Francisco Travel