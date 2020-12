Universal Orlando alcanza su aforo máximo a los 10 minutos de abrir

Miami, 30 dic (EFE).- El parque temático Universal en Orlando (Florida, EE.UU.) alcanzó este miércoles, a los 10 minutos de abrir sus puertas, la bde visitantes de acuerdo con las normas de la pandemia, lo mismo que ocurrió en los tres días anteriores.

A las 8.10 de la mañana (14.10 GMT), Universal Orlando Resort informó por las redes sociales de que no se permitía la entrada de más visitantes hasta nuevo aviso y publicó un número de teléfono especial para que los interesados puedan informarse del nivel de capacidad antes de acudir al parque.

En el mensaje indica que podría reabrir sus puertas después de la hora del almuerzo.

El parque había advertido el martes de que era posible que tuviera que cerrar sus puertas al poco de abrir y aconsejaba a quienes tuvieran un calendario flexible dejar pasar la fecha de hoy.

