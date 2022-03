Universal Orlando lanza a la venta boletos para ‘Halloween Horror Nights’

Universal Orlando Resort ya se encuentra preparando las festividades de Halloween para este 2022 con la venta anticipada de los boletos para el popular festival Halloween Horror Nights.

El complejo temático anunció la venta de las entradas para su evento anual que, para esta edición, contará con récord de fechas y promete la mejor experiencia y diversión a todos los asistentes.

Según el comunicado del parque, Halloween Horror Nights se llevará a cabo durante 43 noches seleccionadas, desde el 2 de septiembre al 31 de octubre. Las entradas para el evento de una noche ya están disponibles para reservar en línea.

Cabe destacar que el show requiere de entradas independientes a las reservas para visitar el parque en general.

Este año, Universal Orlando Resort instalará 10 casas embrujadas con calidad de película para sorprender a sus huéspedes, cinco zonas de miedo llenas con criaturas espantosas y dos espectáculos en vivo.

Asimismo, la experiencia ofrecerá un paseo guiado nocturno llamado RIP Tour y Behind the Screams: Unmasking.

Para que los invitados puedan disfrutar de los espectáculos con toda la energía. El parque ofrecerá comidas y bebidas temáticos y productos inspirados en lugares de Halloween Horror Nights.

“Invoque a su escuadrón de gritos y nunca vaya solo a Halloween Horror Nights de Universal Orlando, el evento de Halloween número uno del mundo. Comparta los sustos y manténganse unidos mientras recorren 10 terroríficas casas embrujadas, 5 siniestras zonas de miedo, 2 escandalosos espectáculos en vivo y algunas de las atracciones más emocionantes de Universal Studios”, dice el anuncio del parque.

El costo de un boleto de una noche parte en los $73.99 dólares más impuestos. Los precios suelen variar dependiendo el día que se selecciones.

Por su parte, Universal estará vendiendo paquetes vacacionales que incluye la estadía de hasta siete noches. El paquete vacacional incluye una entrada de una noche al evento y alojamiento en un hotel Universal ubicado fuera del parque, pero lo suficientemente cerca para disfrutar del show.

Los invitados que reserven su lugar en paquete para el festival, en cualquier día, tienen hasta el 5 de mayo para obtener un descuento de hasta $200 dólares.

Universal vende un paquete de entradas y hotel de Halloween Horror Nights que incluye alojamiento en hotel, entrada a los tres parques temáticos, entrada al festival de una noche. Aquí se aplican los descuentos según la estadía, específica en su sitio web.

Tanto las giras RIP como el tour de día Behind the Screams: Unmasking tienen precios separados a los boletos de una noche para el festival. El costo de Tour RIP por persona comienza en los $250 dólares; Behind the Screams: Unmasking cuesta por persona $80 dólares a parte de la entrada al festival.

Las reservaciones en línea se hacen en universalorlando.com/hhn/en/us.

