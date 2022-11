Universal Orlando presenta la nueva experiencia de Mardi Gras 2023

Los visitantes de Universal Orlando Resort pueden llevar su celebración de Mardi Gras al siguiente nivel con el nuevo Mardi Gras Float Ride and Dine Experience. Esta nueva oferta está disponible en fechas seleccionadas desde el 4 de febrero hasta el 16 de abril de 2023 e incluye la oportunidad exclusiva de ser parte de las festividades al reservar un lugar para arrojar collares desde una carroza de Mardi Gras durante el deslumbrante desfile del evento. Además, los visitantes pueden disfrutar de una comida de 3 platos con selecciones del menú en uno de los cuatro restaurantes participantes: The Cowfish Sushi Burger Bar, NBC Sports Grill and Brew, Finnegan's Bar and Grill o Lombard's Seafood Grille.

La experiencia Mardi Gras Float Ride and Dine incluye un aperitivo, un plato principal, un postre y una bebida sin alcohol por $64.99 más impuestos, por persona, así como una reservación para un pasajero del desfile Mardi Gras el mismo día. Los visitantes pueden comprar esta experiencia y reservar su lugar llamando al 407-224-7554 o visitando www.universalorlando.com/mardigras.

Universal's Mardi Gras: International Flavors of Carnaval se llevará a cabo del 4 de febrero al 16 de abril de 2023 en Universal Studios Florida, transformando el parque temático en la fiesta más grande de Florida, completa con deliciosa cocina inspirada en las celebraciones del Carnaval desde Nueva Orleans hasta Brasil, Bélgica y más allá, un desfile espectacular lleno de carrozas vibrantes donde los asistentes a la fiesta pueden atrapar collares, conciertos en vivo de los mejores nombres de la música en noches selectas y más.

La información es cortesía de Universal Orlando Public Relations