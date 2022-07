Universal Studios tendrá casas embrujadas inspiradas en álbum de The Weeknd

Por primera vez, el multipremiado artista The Weeknd une fuerzas con Halloween Horror Nights de Universal Studios para inspirar terroríficas casas embrujadas completamente nuevas basadas en su exitoso álbum "After Hours". A partir del 2 de septiembre en Universal Orlando Resort y el 8 de septiembre en Universal Studios Hollywood, los visitantes se adentrarán en la mente retorcida de este misterioso artista para experimentar “The Weeknd: After Hours Nightmare”.

El fenómeno global, The Weeknd, es conocido por su música innovadora que combina letras atrevidas y provocativas con sonidos innovadores y matices siniestros. "After Hours" es el cuarto álbum número uno consecutivo de The Weeknd y ha generado múltiples éxitos que encabezan las listas de éxitos, incluidos "Too Late", "Heartless", "In Your Eyes" y el popular sencillo "Blinding Lights", que está clasificado como el éxito número 1 en el Hot 100 más grande de todos los tiempos según Billboard. En septiembre, canciones seleccionadas del fascinante álbum se reinventarán como una banda sonora de película de terror para la experiencia escandalosamente inquietante en Halloween Horror Nights.

Imagen: Cortesía

El oscuro trasfondo detrás de la enigmática personalidad de The Weeknd impregnará las nuevas casas embrujadas de Halloween Horror Nights en ambas costas. Con los espeluznantes sonidos de "After Hours" resonando a lo largo de la experiencia, los visitantes se adentrarán en una pesadilla viviente surrealista llena de personajes y temas grotescos inspirados en la música y los cortometrajes de The Weeknd, mientras son acechados por slashers, maníacos vendados, espantosas criaturas parecidas a sapos y otros horrores abismales de la mente del artista, los visitantes serán desafiados a sobrevivir la noche mientras están atrapados en el aterrador e inesperado mundo de “The Weeknd: After Hours Nightmare”, un lugar que solo existe en la vívida imaginación de The Weeknd y del cual puede que uno nunca puede escapar.

“Siempre quise mi propia casa embrujada de Halloween Horror Nights, ya que Halloween siempre ha sido importante para mi música, así que este es un sueño hecho realidad. Siento que mis videos musicales han servido como plataforma de lanzamiento para una colaboración como esta, ¡y no puedo esperar a que la gente experimente esta locura!”, dijo Abel 'The Weeknd' Tesfaye.

“Estamos encantados de llevar a los visitantes a la mente de The Weeknd, quien también es fanático de Halloween Horror Nights”, dijo John Murdy, productor ejecutivo de “Halloween Horror Nights” en Universal Studios Hollywood”. “Esta es una casa embrujada, sin precedentes, que superará las expectativas de nuestros visitantes y los sumergirá en una experiencia inolvidable que es igualmente inesperada y aterradora”, agregó Charles Gray, director sénior de espectáculos para desarrollo creativo de entretenimiento en Universal Orlando Resort.

Todos los boletos están a la venta ahora para Halloween Horror Nights en Universal Orlando Resort, que comienza el viernes 2 de septiembre, incluidos los ahorros al comprar en línea en boletos de una noche y una variedad de opciones de Frequent Fear Pass que permiten a los visitantes experimentar el horror en varias noches. Además, los visitantes pueden llevar su visita al siguiente nivel con productos como el R.I.P. Tour, Express Pass, el tour de día con las luces encendidas de Behind the Screams: Unmasking the Horror Tour y Scareactor Dining, donde los visitantes pueden alimentar el miedo con una cena buffet temática y sesiones fotográficas especiales con scareactors (actores de miedo) en noches selectas. Para obtener más información sobre todas las ofertas y productos de entradas, haga clic aquí.

Halloween Horror Nights en Universal Studios Hollywood comienza el jueves 8 de septiembre y todas las entradas para el aterrador evento ya están a la venta. Los boletos comprados en línea o en la puerta de entrada de Universal Studios Hollywood brindan a los visitantes admisión anticipada al evento y acceso a casas seleccionadas, a partir de las 6:00 p. m. cada noche de Halloween Horror Nights (sujeto a cambios).

Universal Studios Hollywood ofrece una variedad de opciones de boletos para Halloween Horror Nights, incluida la entrada general, Universal Express, después de las 2 p. m. día/noche, el R.I.P. Tour y pases populares, Frequent Fear y Ultimate Fear, que permiten a los visitantes experimentar los sustos una y otra vez. Haz clic aquí para obtener más información sobre cada tipo de boleto y para conocer los Términos y condiciones.

Ambos eventos se realizarán en noches selectas hasta el lunes 31 de octubre, y pronto se revelarán más detalles y casas embrujadas. Para obtener más información y comprar boletos, visita www.HalloweenHorrorNights.com.

La información y fotos son cortesía de Universal Studios News y Universal Parks Latino