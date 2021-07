Viajes en avión: ¿Cómo llevar líquidos en el equipaje de mano?

Viajar será sencillo y no tendrás problemas con las autoridades aeroportuarias si cumples con las normas establecidas, entre ellas las que se refieren al equipaje y sus restricciones para líquidos.

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y los operados por la TSA en Estados Unidos prohíben llevar líquidos en el equipaje de mano (que se sube a cabina), a menos de que sean de uso higiénico y cosmético y se lleven en guarden en envases menores a 100 ml.

Foto: Pixabay

La condición para que líquidos y geles puedan llevarse en el equipaje de mano o artículo personal es que sean guardados en recipientes individuales de una capacidad no mayor a 100 ml (3.4 oz.) y colocados dentro de una bolsa de plástico resellable no mayor a 20 x 20 cm.

Algunas tiendas venden botellitas vacías para rellenar de líquidos; puedes comprarlas u optar por algunos que ya tengas, siempre y cuando no rebasen la cantidad. También hay pastas de dientes, shampoo y otros productos que ya venden en envases pequeños para viajes.

Juntando todos los líquidos que llevas no debes sobrepasar la cantidad máxima de un litro por pasajero.

Para verificar que no rebasas el límite permitido, en algunos aeropuertos te piden guardar tus líquidos en una bolsa que ellos te proporcionan. Ésta deberá cerrar completamente, por lo que es muy importante que tus envases también sean iguales o menores a 100 ml aunque no los llenes completamente. Los de capacidad superior no pueden ingresar aún si el contenido es menor.

Puedes empacar líquidos que tengan un uso cosmético y de higiene personal en envases no mayores a 100 mililitros. Se incluyen: Shampoo, pasta de dientes, perfume, maquillaje líquido, cremas, lociones, enjuague bucal, desmaquillante, jabón líquido y gel antibacterial entre otros.

Si llevas los artículos en cantidades superiores a los 100 ml. te harán tirarlos.

Feeling thirsty? It's best to drink that soda or bottle of water before entering our security checkpoint. Please make sure any liquids you bring are no larger than 3.4 oz/100ml and can fit comfortably in a zip-top bag. Learn more on our liquids rule here: https://t.co/THzwTRJEJu pic.twitter.com/wjPaRaeDyq