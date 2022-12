Video. 36 heridos por turbulencias "extremas" en un vuelo en Estados Unidos

Al menos 36 personas han resultado heridas debido a las "graves turbulencias" que sufrió el vuelo en el que viajaban, de la compañía Hawaiian Airlines, entre las ciudades de Phoenix (Arizona) y Honolulu (Hawai).

El vuelo "HA35 de PHX (Phoenix) a HNL (Honolulu) encontró una turbulencia severa y aterrizó de manera segura en HNL a las 10:50 a.m. (hora local) de hoy", explicó la aerolínea en Twitter.

Aftermath from the Hawaiian Airlines flight after severe turbulence

