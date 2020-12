Video. El volcán Kilauea de Hawái entra en erupción

El volcán Kilauea en la Isla Grande de Hawái ha entrado en erupción, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

La erupción comenzó el domingo por la noche en el cráter de Halema’uma’u. El volcán se encuentra en el Parque Nacional Volcanes de Hawái.

The Kilauea volcano on Hawaii's Big Island has erupted, prompting authorities to issue advisories warning of falling ash. The eruption triggered a magnitude 4.4 tremor. No damage has been reported so far from the public or in the #Hawaii Volcanoes National Park. #KilaueaVolcano pic.twitter.com/Ld1Bsuf7KR

En torno a una hora después de que comenzara la erupción se produjo un sismo de magnitud 4.4. El Servicio Geológico de Estados Unidos recibió más de 500 reportes que sintieron el sismo, aunque no se esperaban daños significativos en edificios o estructuras.

Foto: AFP

El Servicio Nacional de Meteorología emitió un aviso para Honolulu advirtiendo de cenizas del volcán. Una exposición excesiva a la ceniza puede provocar irritación ocular y respiratoria, señaló. La agencia indicó más tarde que la erupción estaba remitiendo y que una “nube de vapor de bajo nivel" persistía en la zona.

El Kilauea entró en erupción en 2018, destruyendo más de 700 viviendas y vertiendo lava suficiente como para llenar 320,000 piscinas olímpicas. Una zona del tamaño de más de la mitad de Manhattan quedó cubierta por una capa de lava ahora endurecida, que alcanzó los 24 metros (80 pies) de grosor en algunos puntos. La lava fluyó durante cuatro meses.

When the Kilauea volcano on Hawaii's Big Island started to erupt last night, @USGS webcams were rolling. Stitching together images from a thermal camera on the volcano's western rim, they created this animation showing the first few hours of the summit eruption. pic.twitter.com/VbtuLesn9M