Video. Aplauden a azafata por expulsar a mujer sin cubrebocas

Los pasajeros de un vuelo de Frontier Airlines, en Cincinnati, aplaudieron a una azafata que expulsó a una mujer que se negaba a usar cubrebocas.

Cuando la asistente de vuelo se percató de que una pasajera no cumplía con la medida obligatoria de uso de mascarilla, se acercó a ella y le recordó que debe usarla durante todo el viaje.

Según muestra un video difundido en redes sociales, la mujer ignoró a la trabajadora de Frontier Airlines y no respondió ni acató su petición.

Al notar que la mujer no se colocaría el cubrebocas, la azafata pidió a los compañeros de fila de la pasajera que se movieran para dejar libre el espacio y desalojarla del avión.

“Usted accedió a esto cuando se registró en nuestro vuelo y compró su boleto, así que necesito que salga del avión en este momento. ¿Usted se va a negar? Ok”, fue lo último que dijo la asistente antes de solicitar ayuda a seguridad.

Minutos después, subió a la aeronave de Frontier Airlines dos oficiales del aeropuerto de Cincinnati. Uno de ellos le notificó que tendría que salir del avión y cargó su maleta.

En cuanto la mujer caminó hacia la puerta del avión, el resto de los pasajeros aplaudieron a la azafata y al cuerpo de seguridad. “¡Gracias!”, gritó una de las mujeres a bordo.

The plane erupted in applause after the mask-less woman was taken off. Someone even called her “Karen.” pic.twitter.com/zVLuSlYivN