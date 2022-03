Visitantes de Disney World experimentan inesperada inundación dentro del parque

Los invitados de Walt Disney World, en Orlando, experimentaron una inesperada inundación en gran parte del parque mientras se encontraban de visita.

En redes sociales circulan varios videos de los asistentes tratando de evadir los altos niveles de agua de lluvia en los principales caminos y otros tantos divirtiéndose mientras tratan de buscar refugio.

Según los informes, el parque y zonas aledañas experimentaron una rara tormenta que “no se ha visto en 17 años” y que dejó importantes inundaciones.

Una empleada del parque le dijo a BBC Weather que se encontraba cubriendo sus horas de trabajo cuando comenzó a inundarse después de la tormenta. “Nunca había visto algo así en 17 años”, destacó.

Flash flooding @WaltDisneyWorld @DisneyParks Hollywood Studios this eve. One cast member said he’d never seen the like in 17 years… #florida #disney pic.twitter.com/AKL3TUz4ES