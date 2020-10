Walt Disney World presenta sus atracciones para la Navidad 2020

Walt Disney World, el parque temático ubicado en Orlando, Florida, anunció sus planes para las fechas festivas de Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

La decoración y atracciones navideñas estarán disponibles en todo el resort a partir del 6 de noviembre y hasta el 30 de diciembre de 2020.

Durante este último día, los turistas podrán disfrutar de una decoración festiva, mercadería temática, ofertas de alimentos y bebidas de temporada y entretenimiento en todo el parque. La magia navideña estará presente en los cuatro parques temáticos del resort y en su área comercial de Disney Springs.

Debido a la pandemia por coronavirus, dejó fuera a los espectáculos masivos que reúnen a los visitantes al final del día y que generan aglomeraciones. No obstante, hay espectáculos que intentarán brindar unas vacaciones inolvidables a los turistas. ¡Toma nota!

1) Desfile de carros alegóricos decorados con motivos navideños en Disney's Animal Kingdom.

2) Paseos navideños en los pabellones de EPCOT.

3) Caravanas de personajes y carros alegóricos Disney's Hollywood Studios.

4) Cabalgatas de personajes en Magic Kingdom Park; irán en carrozas festivas con sus mejores galas navideñas.

5) Elfos renos y los Toy Soldiers de ToyStory se unirán a la Filarmónica de Main Street mientras recorren Magic Kingdom.

6) Santa Claus sí recorrerá los parques para saludar y exclamar deseos a los turistas, pero por ahora no habrá abrazos para mantener el distanciamiento social, recomendado por los CDC.

7) Al caer la noche, los efectos especiales de proyección darán un aspecto festivo al Castillo de Cenicienta, proporcionando un fondo colorido para las fotos de los turistas. La mala noticia es que se sustituirá el espectáculo Castle Dream Lights.

8) En el área comercial de Disney Springs habrá una colección de árboles navideños con decoración ostentosa para que los turistas puedan tomarse fotos junto a ellos. Los restaurantes y tiendas temáticas tendrán ofertas especiales de temporada.

9) “Por la noche, los huéspedes que visiten áreas dentro de Town Center, West Side y The Landing se encontrarán con una nevada mágica”, aseguran.

10) Los hoteles de Disney Resort también estarán adornados para las fiestas, con sus vestíbulos con árboles icónicos y otros adornos festivos. Sin embargo, no estarán sus tradicionales exhibiciones de pan de jengibre.

11) Minnie Mouse organizará una reunión navideña para todos sus amigos en Hollywood & Vine en Disney's Hollywood Studios a partir del 6 de noviembre.

Espectáculos que quedan fuera de la Navidad 2020

Los espectáculos que atraen a grandes multitudes quedan cancelados debido a la pandemia por coronavirus. Estos incluyen a Mickey's Very Merry Christmas Party y Candlelight Processional en EPCOT.

“Sabemos que estas experiencias son una parte apreciada de las tradiciones navideñas que tanto los invitados como los miembros del elenco extrañarán, pero nos complace poder llevar la magia navideña de otras formas creativas”, señalan.

Los parques de Walt Disney World Resort

1. Magic Kingdom (Orlando, Florida)

Magic Kingdom fue elegido como el mejor parque temático de Disney y del mundo entero. Está ubicado en Walt Disney World Resort de Orlando, Florida.

Algunas de sus atracciones son Space Mountain, Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin, Pirates of the Caribbean, The Haunted Mansion y el icónico y recién remodelado Castillo de Cenicienta. Los viajeros alaban cada una de sus áreas temáticas, así como sus restaurantes y tiendas.

2. Disney’s Animal Kingdom (Orlando, Florida)

Es una de las tierras majestuosas de Walt Disney World. Te impresionará su diseño donde sobresale el árbol de la vida y atracciones como El Mundo de Avatar, Kilimanjaro Safaris, Dinosaur, Kali River Rapids, Expedition Everest y espectáculos inspirados en el Rey León o Nemo.

Pandora-El Mundo de Avatar abrió en 2017 como un espacio temático inspirado en la película Avatar de James Cameron. Esta tierra celebra la magia de la naturaleza con escenarios recreados del planeta Pandora, donde viven los Na'vi. Su majestuosidad te impresionará.

3. Disney’s Hollywood Studios (Orlando, Florida)

Este parque está dedicado a los éxitos cinematográficos de la compañía. Debes ir a Walt Disney World en Orlando, Florida, para recorrerlo y disfrutarlo.

Aquí encontrarás Toy Story Land, pero también recorridos y juegos mecánicos con estrellas de películas como Cars, Toy Story y Star Wars. Para quienes aman el terror está The Twilight Zone Tower of Terror.

Por si fuera poco, Rock n’ roller coaster starring Aerosmith es una montaña rusa que lleva a los amantes del rock por un viaje a toda velocidad en la limusina de la banda Aerosmith.

4. Epcot (Orlando, Florida)

Está ubicado en Walt Disney World Resort de Orlando, Florida. No es el favorito de los viajeros en Estados Unidos, pero prepara la mayor renovación de su historia de cara a su 40 aniversario.

Uno de los ejes de la renovación es que el área de Future World se dividirá en tres secciones: World Discovery, World Nature y World Celebration. La primera sección estará inspirada en la ciencia y la tecnología. A partir de 2021, será sede de la nueva montaña rusa Future World, de Guardianes de la Galaxia.

Por ahora lo más destacable son sus espectáculos nocturnos y que puedes conocer culturas de todo el mundo en sus pabellones temáticos.