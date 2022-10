Walt Disney World Resort y las mágicas experiencias de Navidad para toda la familia

La época más maravillosa del año está por llegar y la alegría navideña se siente en el aire en Walt Disney World Resort. En esta temporada navideña los visitantes podrán celebrar de experiencias festivas, nuevos sabores y el regreso de eventos favoritos de los fanáticos.

A continuación, detalles de lo que podrás encontrar esta temporada navideña a Walt Disney World:

Mickey’s Very Merry Christmas Party

El espíritu navideño llegará al parque Magic Kingdom con el regreso de Mickey's Very Merry Christmas Party que se realizará durante 24 noches selectas del 8 de noviembre al 22 de diciembre de 2022. El evento, que requiere un boleto por separado, invitará a los visitantes a una noche de alegría inolvidable.

• Mickey Mouse y sus amigos aparecerán en el escenario del Castillo de Cenicienta para el espectáculo navideño "Mickey's Most Merriest Celebration". El show presentará cantantes, bailarines y otras sorpresas coreografiadas al ritmo de nostálgicos y modernos popurrís de música navideña.

• Minnie Mouse realizará un brillante espectáculo nocturno con deslumbrantes fuegos artificiales, proyecciones en el castillo y canciones de la temporada en "Minnie's Wonderful Christmastime Fireworks".

• Santa Claus se unirá a Mickey Mouse y sus amigos en el imperdible desfile "Mickey's Once Upon a Christmastime Parade".

• Los asistentes al evento disfrutarán de galletas y chocolate caliente complementarios, disponibles en diferentes locaciones de Magic Kingdom.

• Algunas atracciones del parque temático, como Space Mountain, Tomorrowland Speedway, Monsters Inc. Laugh Floor y Mad Tea Party recibirán un toque navideño. Mientras que Jungle Cruise se transformará en Jingle Cruise.

• Los visitantes se unirán a Buzz Lightyear, Mike Wazowski y Stitch durante el espectáculo fuera de este mundo, "A Totally Tomorrowland Christmas", en el Rockettower Plaza Stage.

• Nuevo en la fiesta este año, los visitantes tendrán tres nuevas y alegres oportunidades para fotos con Disney PhotoPass y recibirán un recuerdo conmemorativo especial del 50° aniversario de Walt Disney World con el tema de las festividades.

• Las nuevas golosinas de este año, que incluyen el Texas-sized Sweet Potato Pie con merengue de malvavisco y nueces confitadas en Pecos Bill Tall Tale Inn & Café, acompañarán a las favoritas que regresan, como el rollo glaseado de canela en forma de Mickey y los Holiday Sprinkles en Main Street Bakery.

Los boletos para Mickey's Very Merry Christmas Party son limitados y se pueden comprar en la página web de Walt Disney World con precios que van desde $149USD hasta $199USD por persona. Las fechas del evento son:

Noviembre: 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 22, 27, 29

Diciembre: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22

Tradiciones navideñas regresan al EPCOT International Festival of the Holidays

Maravillosas vistas, sonidos y sabores de la temporada navideña estarán presentes cuando el EPCOT International Festival of the Holidays presentado por AdventHealth regrese del 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2022.

Para el deleite de los visitantes, EPCOT le dará la bienvenida nuevamente a "Candlelight Processional", una tradición de los Parques Disney. Esta producción se llevará a cabo todas las noches en el America Gardens Theatre y presentará narradores famosos que relatan la historia de la Navidad acompañados por Voices of Liberty, una orquesta en vivo de 50 músicos con trompetas de heraldo y gloriosos coros compuestos por miembros del elenco de Disney y grupos comunitarios de la Florida Central.

Este año la alineación de actores, cantantes y personalidades de televisión galardonadas presenta nuevos narradores famosos que hacen su debut, como Gloria Estefan, Josh Gad, Mariska Hargitay y Raúl Esparza, ¡por nombrar algunos! Ellos se unirán a los narradores favoritos de los fanáticos, como Neil Patrick Harris, Whoopi Goldberg, Marie Osmond, Angela Basset y Edward James Olmos.

Otras ofertas emocionantes del festival:

• “JOYFUL! A Celebration of the Season”, la conmovedora y edificante interpretación de música en celebración de la Navidad y Kwanzaa, regresa con múltiples presentaciones diariamente.

• Narradores, actos musicales y otros artistas darán vida a las tradiciones festivas del mundo alrededor de World Showcase.

• Holiday Kitchens cocinará recetas atesoradas y bebidas festivas de todo el mundo, así como una sorprendente selección de golosinas para satisfacer cualquier antojo.

• Las nuevas y deliciosas ofertas incluirán un Impossible™ Chorizo Tamale, un queso Cotija a base de plantas y una salsa picante de chile rojo que se puede encontrar en Nochebuena Cocina Holiday Kitchen.

• Los platillos dulces favoritos de los visitantes que regresan incluyen el Maple Bûche de Noël que estará disponible en Holiday Hearth Holiday Kitchen. Esta dulce golosina está hecha de mousse de arce y arándanos enrollados en pastel de jengibre.

• El Holiday Cookie Stroll ofrece a los visitantes la oportunidad de embarcarse en una dulce búsqueda del tesoro para visitar diferentes ubicaciones y comprar una variedad de galletas. Quienes completen la búsqueda del tesoro serán recompensados con una galleta especial para su colección.

Abundante decoración navideña

Hacia donde miren los visitantes, estarán inmersos en la decoración festivas del "El lugar más mágico del mundo". Los parques temáticos, los hoteles resort y el distrito de restaurantes, entretenimiento y compras de Disney Springs se transforman con un toque alegre y brillante.

Los aspectos más destacados de la decoración incluyen:

• Adornos alegres y temáticos en Main Street, U.S.A. en el parque Magic Kingdom.

• Glamour navideño en Hollywood y Sunset Boulevard en Disney's Hollywood Studios, y toques festivos en Toy Story Land.

• Decoración inspirada en animales, luminarias en Discovery Island y alegría navideña que los expatriados de la Tierra han traído a Pandora – The World of Avatar en Disney's Animal Kingdom.

• Deslumbrante decoración internacional alrededor de World Showcase en EPCOT.

• Ráfagas de nieve nocturnas y árboles navideños con temática de Disney en Disney Springs.

• Icónicas exhibiciones y adornos de pan de jengibre en los hoteles resort de Disney.

• Y árboles de Navidad por doquier: más de 1,300 en el último recuento, algunos alcanzando casi 20 metros de altura.

Experimenta el entretenimiento encantador de esta temporada navideña

A medida que continúa la celebración del 50° aniversario de Walt Disney World, los íconos selectos de los parques temáticos continuarán transformándose en Símbolos de Magia junto con las presentaciones brillantes con temática navideña. Los duendes de Disney han hecho todo lo posible para brindar a los visitantes una variedad de experiencias de entretenimiento navideño en esta temporada festiva.

Disney's Animal Kingdom

• Una alegre colección de marionetas de animales de invierno esculpidas artesanalmente y de tamaño

real dan vida a Discovery Island mientras interactúan con los visitantes junto con músicos de serenatas.

• Después del anochecer, observa cómo el Árbol de la Vida despierta mientras una serie de cuentos

invernales emergen desde adentro, acompañados con música inspirada en las festividades.

EPCOT

• Del 25 de noviembre al 30 de diciembre de 2022, los visitantes encontrarán magia navideña en todo el parque.

• Santa estará saludando a los visitantes dentro del Odyssey Pavilion mientras se prepara para el gran día.

• World Showcase contará con actuaciones conmovedoras que incluyen Canadian Holiday Voyageurs. Las Posadas con Mariachi Cobre, Chinese Lion Dance y narradores navideños.

Disney's Hollywood Studios

• Sunset Seasons Greetings traerá magia navideña cada noche a medida que el icónico Hollywood Tower Hotel se ilumina con diferentes escenas, incluido un hotel de juguetes de "Toy Story", un rincón nevado de Arendelle y más.

• El Santa Claus Merry Motorcade presentará al alegre San Nicolás navegando por Hollywood Blvd. en su convertible rojo como manzana de caramelo lleno de regalos.

• Olaf protagonizará un final festivo en "For the First Time in Forever: A Frozen Sing-Along Celebration" que deleita a los visitantes con canciones navideña.

Magic Kingdom

• En las noches en que Mickey’s Very Merry Christmas Party no se lleve a cabo, el Castillo de Cenicienta se transformará y adoptará un aspecto navideño mágico con efectos especiales de proyección, colores festivos y una variedad de diseños que incluyen un suéter navideño fantástico, un castillo enjoyado y más.

La magia navideña espera a los visitantes en Disney Springs

Los visitantes pueden descubrir buenas nuevas en Disney Springs a través de opciones especiales de alimentos y bebidas, decoraciones y entretenimiento para celebrar la temporada navideña.

• Una colección de árboles con decoraciones de Disney estarán en exhibición como parte del Disney Springs Christmas Tree Stroll presentado por AdventHealth. Ubicados a lo largo de Disney Springs, estos árboles decorados festivamente enriquecen el ambiente navideño. Además, los visitantes podrán ser parte de una búsqueda del tesoro para encontrar todos los árboles. Una vez completado, podrán llevarlo a un lugar de canje para una sorpresa especial.

• Los visitantes podrán caminar en un país de las maravillas invernal, paseando por Town Center y el West Side mientras las ráfagas angelicales de nieve agregan un toque de magia a las compras navideñas.

• Jock Lindsey's Hangar Bar se transforma en un Holiday Bar con decoraciones alegres para resonar en la feliz temporada. Por un tiempo limitado, los visitantes podrán disfrutar de sorbos y aperitivos temáticos para entonar con el espíritu de la temporada.

• Los visitantes encontrarán a Santa en Once Upon a Toy, donde podrán tomar fotos y compartir deseos navideños con él.

• Disfruta de nuevos y recurrentes alimentos festivos en Disney Springs, como el Olaf Hot Cocoa Surprise en The Ganachery.

Los pasillos se cubren con mercancía festiva

No hay mejor lugar para comprar regalos que en Walt Disney World Resort. La decoración y los recuerdos festivos para el hogar son perfectos para regalar a nuestros seres queridos (¡o para uno mismo!) en esta temporada navideña. La alegre colección Mickey's Vintage Christmas presenta tonos en rojo y verde, blanco y menta para celebrar la época de navidad. Los visitantes también podrán lucir la acogedora colección tartán Homestead y una línea temática especial para celebrar Hanukkah.

Con información de Disney Latino