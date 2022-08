World of Coca-Cola; precios, horarios y lo que debes saber para visitar este museo

Entre la gran oferta turística que tiene Atlanta destaca un museo temático dedicado a una de las bebidas más populares y vendidas en todo el mundo: The World of Coca-Cola. Durante una visita guiada, los invitados pueden aprender sobre la historia de la empresa en general, la idea del refresco insignia, el impacto que tiene actualmente en todo el mundo, estadísticas de consumo y también pueden aprender sobre su elaboración, embotellamiento y venta.

¿Qué ver en World of Coca-Cola Museum?

Está dividido en varias salas de exhibición repartidas en dos pisos, además de un teatro llamado Coca-Cola Theatre y un teatro 3D.

El museo está dedicado a todo el público, desde curiosos que lo visitan en solitario, hasta las grandes familias que buscan entretenimiento, pero también quieren aprender algo nuevo.

Desde la entrada se puede disfrutar de la famosa bebida con una degustación de sus variantes, desde la Coca-Cola clásica, hasta la Zero y Coca-Cola Life.

Las exhibiciones en Loft y Milestones of Refreshment muestran más de 12 mil objetos de recuerdos de Coca-Cola, incluyendo su publicidad clásica y un antiguo camión de reparto.

En el segundo piso se exponen obras de arte hechas por un sinfín de artistas que se han inspirado en la marca y su impacto en la cultura pop.

En el resto de salas los invitados pueden tomarse selfies con la llamativa decoración de fondo y pueden pasar a la sala de Vault of the Secret Formula, no para descubrir la receta de la soda, sino para jugar a descubrirla y hacer un refresco desde cero con la serie de ingredientes que se ofrecen.

Por su parte, otras áreas muestran el proceso de embotellado y venta; los visitantes pueden fotografiarse con el icónico oso polar que ha representado a la marca durante la época navideña y de fin de año.

Antes de que termine el paseo, las personas pueden hacer catas de varios tipos de refresco Coca-Cola y su línea de refrescos de sabores en la sala Taste It! que presenta más de 100 productos de la marca provenientes de África, Asia, Europa y América.

Toma nota que se requiere dos horas en promedio para recorrer el museo, ya sea en visitas guiadas o visitas individuales.

¿Cuánto cuesta visitar World of Coca-Cola?

Las entradas oscilan entre $15 y 20 dólares, según la temporada de visita y el tipo de boleto: $18 para mayores de 13 años; $14 para niños de 3 a 12 años.

Horarios y ubicación

Los horarios varían según la temporada de visita; por ello es necesario consultar la fecha de visita en el calendario que se ofrece en la página web de reservas del museo.

En promedio, el museo abre de lunes a jueves de 10 am a 7 pm, viernes y domingo de 10 am a 8 pm y sábado de 10 am a 9 pm.

Se ubica en el corazón de Atlanta, Georgia, cerca del Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Su dirección es: 121 Baker St NW, Atlanta, GA 30313.

El mejor momento para visitar Atlanta

Atlanta, Georgia, cuenta con un sinfín de posibilidades para unas entretenidas y emocionantes vacaciones gracias a su status de ciudad cosmopolita, rodeado de naturaleza y con una amplia oferta de atracciones.

Al año, la ciudad recibe más de 50 millones de turistas, lo que la convierte en la más visitada de Georgia y en la cuarta más visitada en Estados Unidos.

La mejor temporada es entre marzo y mayo, cuando predomina el clima templado y hay más oportunidades de hacer actividades al aire libre, destaca US News. Sin embargo, la temporada más barata es en invierno.