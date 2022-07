Yeeeejhaa! Los ranchos de Arizona y sus experiencias para el turismo

Confiésalo. Tú también creíste en algún momento que, además del Gran Cañón, Arizona es una gran planicie semidesierta, con caballos salvajes -los famosos mustangs- deambulando libres, y rollos de zacate rodando entre la arena.

Para satisfacer tu curiosidad y resolverte u orientarte sobre algunas de tus creencias, en esta edición te confirmaremos que en Arizona encontrarás los famosos ranchos para turistas, también conocidos como Dude Ranches o “Ranchos de Cuates” por todos lados; desde los que se encuentran en el tradicional paisaje árido y lleno de saguaros del Sur, hasta los frescos bosques de pinos en el Noreste del estado.

El origen de estos ranchos se remonta a fines del siglo XIX, cuando la expansión del ferrocarril transcontinental llevó a la gente a conocer el sabor del auténtico Salvaje Oeste. Por entonces, la industria ganadera se encontraba en crisis y sus dueños buscaban maneras de mejorar sus ingresos, con lo que crearon los ranchos vacacionales, operados por familias que invitaban a los huéspedes a comer, dormir y divertirse en sus propiedades, mientras aprendían sobre la vida y hospitalidad del Oeste.

En la actualidad, la experiencia de los ranchos vacacionales generalmente incluye alojamiento, comidas y algunas actividades. Aquí te proponemos algunas opciones de Dude Ranches para tu próxima visita al estado del Gran Cañón.

Lo primero que has de saber es que no requieres experiencia para pasarlo bien en un Dude Ranch… de hecho, ¡para eso es! ¿Nunca has montado a caballo antes? No hay problema. Los vaqueros y vaqueras expertos te lo enseñarán todo.

Por ejemplo, el Circle Z Ranch en Patagonia, al Sur del estado, se enorgullece de seleccionar caballos que se adaptan perfectamente a cada huésped, sin importar su nivel de habilidad. Toma nota: aquí también podrás observar aves, hacer fogatas, paseos a caballo y disfrutar la serenidad… Y aún más, no hay televisión, teléfonos o Wi-Fi (bueno, sí hay en el albergue, para quien realmente necesita conectarse).

¿No tienes idea de qué es el team penning? Descúbrelo en el rancho Tanque Verde de Tucson, donde puedes integrarte a un equipo o simplemente observar.

Pero si realmente te pones en acción, aquí encontrarás un spa donde recibir masajes en los músculos adoloridos después de un día de actividad sin parar. Verás que -además de divertido- este tipo de vacaciones se convierte en una experiencia inmersiva de aprendizaje para toda la familia. Para comprobarlo, te sugerimos una visita al Cowboy College en Scottsdale, donde las lecciones privadas y grupales van desde conceptos básicos de equitación y seguridad hasta prácticas de floreo de reatas, marca, corral y rancho.

Experiencias Dude Ranch

En los ranchos de cuates encontrarás diferentes experiencias y actividades. Por ejemplo, el Flying E Ranch en Wickenburg, a unos 80kms al noroeste de Phoenix, es un rancho activo en el que puedes ponerte las chaparreras y participar en las faenas o sentarte a observar auténticos vaqueros en acción.

También en Wickenburg se encuentra el histórico Rancho de los Caballeros donde podrás combinar las actividades del Viejo Oeste con las comodidades que ofrece el complejo, como el menú de su restaurante, que ofrece desde extravagantes buffets para el brunch hasta cenas formales completas con una sofisticada carta de vinos.

En Benson se encuentra el Rancho Double R, que se especializa en cabalgatas. Aquí se ofrecen clases de equitación para todas las edades y niveles, por lo que ha sido reconocido en repetidas ocasiones en Tripadvisor.

En Sasabe, cerca de la frontera con México, se encuentra el Rancho de la Osa, un rancho histórico visitado por presidentes de los Estados Unidos, estrellas de cine y personajes como Pancho Villa, y en el que podrás explorar las ruinas de los nativo americanos o los 485km cuadrados del vecino Refugio de Vida Silvestre Buenos Aires en vehículo todoterreno.

Al Este, se encuentra Sprucedale Guest Ranch donde, si te levantas temprano, podrás ordeñar las vacas, para luego practicar el rodeo y, más tarde, pasar una velada estilo Viejo Oeste, con danzas tradicionales y poesía vaquera.

Al otro lado, en el oeste, en Yucca, a unos 30 kms de Kingman, el Stagecoach Trails Guest Ranch es un modelo de hospitalidad y confort, pues es absolutamente accesible para personas con discapacidad al estar libre de barreras en cualquier parte del rancho. Como aquí la comida se toma muy en serio, ésta se anuncia con una campana que indica la hora de parar actividades para sentarse a la mesa.

Si lo prefieres, haz un viaje hacia atrás en el tiempo en el Tombstone Monument Ranch, un auténtico pueblo del Oeste “congelado” (en pleno desierto) a principios del siglo… pasado… en el que podrás encontrar una experiencia multigeneracional que incluye estancia gratuita para niños y actividades para toda la familia.

Escapadas Temáticas

Las escapadas temáticas a los ranchos para turistas son cada día más populares, como el paquete “Cactus Cowgirls” en el White Stallion Ranch (¡solo para ellas!), que incluye una fiesta de bienvenida con margaritas, lecciones diarias de equitación, clases de baile Country y un paseo de cata de vinos. Aquí, la cena incluye carnes de primera a la parrilla, generalmente acompañada de música country en vivo.

A solo 35 minutos de Sedona, al Norte de Phoenix, M Diamond Ranch, es un rancho ganadero en funcionamiento, que sabe consentir a sus invitados en su Ranch Rendezvous, una parrillada bajo las estrellas.

Tu experiencia comienza con un paseo de una hora a caballo o en carreta que te llevará a donde se encuentran los parrilleros, al igual que en muchos otros ranchos que aún cuentan con toda la parafernalia vaquera y, por supuesto, incluyen una comida al aire libre por la noche, para que los invitados puedan reunirse alrededor de una fogata e intercambiar historias bajo las estrellas, o bien disfruten un desayuno completo a bordo de una carreta.

La información es cortesía de Visit Arizona.