10 frases de Barack Obama para celebrar su cumpleaños 61

El expresidente Barack Obama sigue siendo uno de los políticos más importantes de la actualidad, pese a que dejó la Casa Blanca hace cinco años. Su inteligencia y carisma han quedado para la posteridad en algunas frases que recordamos en su cumpleaños 61.

Obama nació en 1961 en Hawái y vivió un tiempo en Indonesia. Luego regresó a la isla y años después la dejó para estudiar en la universidad. Primero ingresó al Occidental College de Los Ángeles, pero luego se transfirió a la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York.

A finales de los ochentas ingresó a la Facultad de Derecho de Harvard, época en la que conoció a Michelle Robinson, su actual esposa y madre de sus dos hijas.

Barack fue abogado de derechos civiles, maestro, conferencista y senador por Illinois, cargo en el que impulsó una ley que busca combatir la discriminación racial al forzar a los policías a grabar a las personas vinculadas con homicidios.

En 2008 fue elegido como el primer presidente afroamericano de Estados Unidos y se mantuvo en el cargo durante dos mandatos.

En 2009 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz, “por sus extraordinarios esfuerzos para fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre los pueblos”, según el sitio web de los premios.

Además, Barack Obama ha escrito libros como A Promised Land, Dreams from My Father, Renegades: Born in the USA y Of Thee I Sing: A Letter to my Daughters.

Estas son algunas de las frases más famosas que han marcado su carrera:

- “Enfocar tu vida únicamente en ganar dinero muestra cierta pobreza de ambición”, afirmó Barack, cuando era senador, a los alumnos del Knox College en la ceremonia de graduación de 2005.

- “La esperanza es esa cosa dentro de nosotros que insiste, a pesar de toda la evidencia de lo contrario, que nos espera algo mejor si tenemos el coraje de alcanzarlo y trabajar y luchar por ello”, dijo al ganar el caucus de Iowa en 2008.

- “El cambio no llegará si esperamos a otra persona o si esperamos otro momento. Somos aquellos por quienes hemos estado esperando. Nosotros somos el cambio que buscamos”, expresó Obama en un mitin con simpatizantes mientras era candidato a la presidencia en 2008.

- “Donde nos encontramos con escepticismo y dudas y aquellos que nos dicen que no podemos, contestaremos con ese credo eterno que resume el espíritu de un pueblo: Sí podemos”, dijo el político en su discurso de victoria tras las elecciones presidenciales de 2008.

- “La creencia de que la paz es deseable rara vez es suficiente para alcanzarla. La paz requiere responsabilidad. La paz acarrea sacrificios”, aseguró el demócrata en su discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz en 2009.

- “Debemos hacer todo lo que podamos para asegurar que este país esté a la altura de las expectativas de nuestros hijos”, expresó Barack Obama tras el tiroteo en un supermercado de Tucson en 2011, donde fue asesinada la congresista Gabrielle Giffords y otras siete personas.

- “El futuro nos reserva algo mejor, siempre que tengamos el valor de seguir intentándolo, seguir trabajando, seguir luchando”, dijo el mandatario tras ganar la reelección en 2012.

- “El arma más fuerte contra el discurso de odio no es la represión; es más discurso: las voces de la tolerancia que se unen contra el fanatismo y la blasfemia, y exaltan los valores de la comprensión y el respeto mutuo”, afirmó Obama en un discurso en la Asamblea General de la ONU en 2012.

- “No puedes renunciar a tu pasión si las cosas no funcionan de inmediato. No puedes desanimarte o volverte cínico si hay giros y vueltas en tu viaje. Los cínicos pueden ser las voces más fuertes, pero les prometo que lograrán lo mínimo. Son esas personas que se mantienen en ello, aquellas que hacen el trabajo de cambio largo, duro y comprometido las que empujan gradualmente a este país en la dirección correcta y marcan la diferencia más duradera”, comentó el presidente en un evento ante alumnos de la Universidad Estatal de Ohio en 2013.

- “A pesar de todas nuestras diferencias, somos un solo pueblo, más fuertes juntos de lo que jamás podríamos ser solos. Esa ha sido siempre nuestra historia. Somos grandes, vastos y diversos; una nación de personas con diferentes antecedentes y creencias, diferentes experiencias e historias, pero unidos por nuestro ideal compartido de que no importa quién seas o cómo te ves, cómo empezaste, o cómo y a quién amas, Estados Unidos es un lugar donde puedes escribir tu propio destino”, afirmó Barack Obama luego de que la Corte Suprema avaló que sea un derecho el matrimonio igualitario en Estados Unidos.