6 datos que debes saber del Memorial Day

Este lunes se conmemora el Memorial Day, uno de los días más importantes en Estados Unidos, porque honra a todos los militares que murieron en servicio al país.

En esta fecha, los estadounidenses acuden a dejar una ofrenda en las tumbas de los integrantes de las fuerzas armadas que fallecieron y se llevan a cabo desfiles en su honor. Además, se ha convertido para en un momento de descanso, ya que muchos habitantes disfrutan de un fin de semana largo.

El también llamado Día de los Caídos es un día feriado oficial reconocido por el Congreso de Estados Unidos, así que es de asueto obligatorio.

Este día no sólo es un día de descanso, así que hay algunos datos que debes saber sobre esta fecha.

1. Originalmente se le nombró el ‘Día de la Decoración’

El fundador de esta fecha fue el comandante John A. Logan, quien en 1868 emitió una orden para que un día de cada año se honrara a los militares asesinados durante la Guerra Civil. Debido a que el exhorto era dejar banderas y flores en las tumbas, a este día se le llamó el Día de la Decoración.

Se cambió el nombre a Memorial Day hasta que el Congreso lo convirtió en un día feriado oficial.

2. El Día de los Caídos cambió de fecha

Cuando el general Logan creó el día feriado, estableció que fuera cada 30 de mayo y así se mantuvo durante casi 100 años.

Sin embargo, el Congreso aprobó una ley para que a partir de 1971 se trasladara el Memorial Day al último lunes de mayo para garantizar que siempre se tratara de un fin de semana largo.

3. El hot dog es el platillo de la festividad

Durante el Día de los Caídos se acostumbra que en las casas se organicen parrilladas con cervezas, hamburguesas y especialmente el hot dog es el platillo más consumido durante el Día de los Caídos.

De acuerdo con la plataforma WalletHub, cada segundo del Memorial Day se consumen 818 hot dogs en Estados Unidos.

4. Por ley, se debe "tomar una pausa"

En el 2000, el presidente Bill Clinton firmó una ley que ordena que todos los estadounidenses se tomen una pausa a las 15:00 horas del Día de los Caídos para recordar a todos los soldados fallecidos.

El objetivo es tomar una pausa de la vida ajetreada para recordar al país el origen de la celebración y recordar el sacrificio de los militares.

5. Waterloo es la cuna del Día de los Caídos

El poblado de Waterloo, en el estado de Nueva York, es considerada la región cuna del Memorial Day. La historia cuenta que en 1865, el farmacéutico Henry C. Welles propuso organizar una conmemoración en Waterloo para los militares que habían muerto por la Guerra Civil. Al año siguiente, John B. Murray se sumó a la idea e inspiró a los veteranos a participar.

Ese año, los habitantes de Waterloo marcharon hasta los cementerios de la región para decorar las tumbas, mientras todas las banderas se izaron a media asta. El siguiente año se repitió la actividad y pronto se convirtió en una tradición que se extendió por todo el país.

6. Orlando es el destino preferido para el Memorial Day

Más de 39 millones de estadounidenses viajan durante el fin de semana largo por el Memorial Day, según WalletHub. El destino favorito de la población es Orlando, en Florida.

En la lista también le sigue Seattle, en Washington; Miami, también en Florida; y la ciudad de Las Vegas, en Nevada.