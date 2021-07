7 datos curiosos sobre la celebración del 4 de julio en EU

El 4 de julio es la festividad más importante de Estados Unidos debido a que es la fecha en que se celebra la Independencia del país, luego de ser gobernado por Gran Bretaña durante más de 100 años.

Las 13 colonias fundadas por los británicos eran Carolina del Norte, Carolina del Sur, Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Rhode Island, Virginia,

Los colonos se levantaron en armas en 1775 y en julio de 1776 seleccionaron a un grupo de representantes que plasmara sus peticiones en una declaración de Independencia.

1. La independencia de las 13 colonias no se firmó el 4 de julio

De acuerdo con el historiador David McCullough, los padres de la Independencia firmaron la declaración de separación de Gran Bretaña el 2 de julio, pero el Segundo Congreso Continental la adoptó por unanimidad, dos días después, el 4 de julio de 1776.

2. La primera copia de la declaración de Independencia se imprimió sin las firmas de todos quienes la aprobaron

John Hancock y Charles Thomson fueron los únicos que firmaron el documento el 4 de julio, y el resto de los más de 50 delegados en el transcurso de los siguientes días.

Thomas McKean fue el último en firmar y su nombre no apareció en la primera copia que se imprimió.

Happy 4th of July, #BlueHens! Did you know that George Read, Thomas McKean, and James Smith, who signed the Declaration of Independence, were in the first class of students in the school that later became the University of Delaware? https://t.co/O33t6KYvGk pic.twitter.com/zM8xTQ7KqT