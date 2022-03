9 datos sobre el Mardi Gras, la gran fiesta de Nueva Orleans

El Mardi Gras o “Martes Gordo” es la celebración más grande e importante que se realiza en Nueva Orleans y la edición 2022 no es la excepción.

Esta celebración es el momento de alocarse con máscaras y mucha comida antes de que comiencen los días de Cuaresma.

Los excéntricos desfiles comienzan desde febrero en Nueva Orleans, pero el más importante es el del Mardi Gras, que este año se realiza el 1 de marzo. Los desfiles arrancan desde las 8 de la mañana con el Krewe Zulu en el centro de la ciudad y siguen hasta las 2 de la tarde con el organizado por el Covington Lions Club.

Las calles de esta ciudad en Louisiana se llenan de carrozas y personas con disfraces espectaculares, mientras las bandas de jazz acompañan la fiesta. El Barrio Francés es el sitio con mayor ambiente en la región, con personas en cada balcón aguardando el momento del desfile.

Desde los carros alegóricos se arrojan lentes de sol, zapatos, cocos y collares con cuentas y los visitantes buscan acumular más. Los colores típicos de la festividad son morado, que representa la justicia; el verde, que significa fe; y dorado poder.

Cada desfile lo organizan los grupos llamados krewes y todos tienen su propio rey y reina cada año. Este 2022, el rey de Bacchus fue el actor Josh Duhamel.



Pese a que el “Martes Gordo” que atrae a más personas es el de Nueva Orleans, el primero que se realizó en Estados Unidos fue el de Alabama.

La tradición fue llevada a la Unión Americana por los colonos franceses que llegaron a inicios de 1703. En Mobile, Alabama, se llevó a cabo la primera celebración, pero al poco tiempo se llevó a Louisiana.

El Mardi Gras tiene como antecedentes las celebraciones de primavera y fertilidad que se realizaban en Roma hace miles de años y luego adoptaron las tradiciones los líderes religiosos cristianos.

En los desfiles se usaban máscaras para que los habitantes de todas las clases pudieran mezclarse.

Según la tradición, el Mardi Gras es el último día para comer alimentos grasos antes de tener que pasar la abstinencia de 40 días por la Cuaresma.

1. Los asistentes al evento tienen la opción de usar máscaras, pero las personas que se encuentran sobre los carros alegóricos están obligados por la ley a cubrirse el rostro con estos objetos.

2. Algunas de las celebridades que han sido reyes de la celebración del Mardi Gras son Michael Keaton, Hugh Laurie, Elijah Wood, Robin Thicke, Anthony Mackie y Nicolas Cage.